Al via la nuova edizione di Caduta Libera, il game show italiano di successo condotto da Gerry Scotti e trasmesso nella fascia preserale di Canale 5. Ecco le anticipazioni e la data di inizio della nuova stagione.

Caduta Libera 2023, quando inizia su Canale 5

Ci siamo! Da lunedì 4 settembre 2023 dalle ore 18.45 inizia la nuova edizione di “Caduta Libera“, il game show italiano condotto con grande successo d’ascolti da Gerry Scotti su Canale 5. La dodicesima edizione del game show, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, andrà in onda nella fascia preserale del primo canale di Mediaset. Non solo, previste anche delle edizioni speciali trasmesse in prima serata.

La nuova edizione riparte senza il campione dei record Michele Marchesi che ha deciso di ritirarsi dal gioco, durante la 103esima partita con un montepremi di 656.000, per motivi di lavoro. Sulla botola più temuta d’Italia è attesa il giovane Riccardo Lani, 21enne di Pesaro iscritto alla facoltà di matematica all’Università di Trento.

Caduta Libera, repliche e nuove puntate su Canale 5

La dodicesima edizione di Caduta Libera di Gerry Scotti andrà in onda da lunedì 4 settembre 2023 fino al venerdì. Per il fine settimana Canale 5 ha pensato di trasmettere le repliche. In merito alla decisione dell’azienda di proporre in replica le puntate proprio il padrone di casa ha precisato alcune settimane fa : “non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione”. Non solo parlando del game show ha dichiarato: “è una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Per Caduta libera si lavora tutto l’anno, è una macchina accesa, rodata, ci sono già concorrenti e domande pronti. Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione. Quando faremo le nuove puntate, capiremo il futuro. È una macchina costosa, ma efficiente che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati“.

Il 2023 si prospetta un anno di grandi impegni per lo zio Gerry che, oltre alla conduzione di Caduta Libera, sarà impegnato nella giuria di “Tu si que vales”, dietro il bancone di “Striscia La Notizia”, alla conduzione de “Lo show dei record” e del ritorno di “Io Canto Generation”. Non solo, spetterà a lui condurre nella settimana di Natale il ritorno de “La ruota della fortuna” del mitico Mike Bongiorno. “Sarà un regalo per tutti, anche per me e per i miei 40 anni di carriera come per i 100 anni di Mike Bongiorno. Ma non amo le commemorazioni, sarà un programma studiato per i tempi, non so nemmeno se ci sarà una valletta” – ha anticipato Scotti.