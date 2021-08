Quando ricomincia Caduta Libera 2021? Quando inizia la nuova stagione del game show di Gerry Scotti su Canale 5? Il popolare conduttore sta per tornare in onda. Presto terrà compagnia ai telespettatori dando così inizio alla nuova stagione tv dell’ammiraglia Mediaset. Ecco tutte le news.

Quando inizia Caduta Libera 2021? Fissato il rientro post vacanze estive

Le vacanze estive sono ormai agli sgoccioli. Settembre si avvicina a passi da gigante così come stanno per tornare ad andare in onda la maggior parte dei programmi più amati dai telespettatori. I palinsesti, nelle prossime settimane, dunque, torneranno a riempirsi con i consueti appuntamenti che, giorno dopo giorno, tengono compagnia a famiglie intere divertendole, informandole e intrattenendole nel migliore dei modi.

A rientrare, però, prima di tutti dalle ferie sarà proprio Gerry Scotti. Caduta Libera, infatti, aprirà le porte ai nuovi concorrenti a partire dal prossimo 30 agosto 2021. L’ultimo lunedì di Agosto accenderà nuovamente la voglia di provare, da parte dei telespettatori, di giocare tutti insieme da casa davanti alla tv e di rispondere alle domande prima che lo faccia il concorrente di turno, per dire, così, di essere più bravi, veloci e preparati.

L’appuntamento, salvi cambiamenti dell’ultima ora, è fissato dunque per le 18:45 circa. La puntata di Caduta Libera 2021 durerà, così come in precedenza, fino alle 20:00. Sarà sempre Gerry Scotti quindi a dare la linea al TG5 dopo averla raccolta da Barbara d’Urso.

Mancano due settimane esatte grande ritorno di @Gerry_Scotti in preserale con le nuove puntate di #CadutaLibera. Non sto nella pelle… E voi? #megahype pic.twitter.com/EXNEYnCbwG — Pazzi Per Gerry Scotti (@pazzipergerry) August 16, 2021

Vi sono novità su Caduta Libera 2021, cambierà qualcosa?

Sulla nuova edizione di Caduta Libera 2021 vige il massimo riserbo. Ciò che pare chiaro, però, secondo le prime anticipazioni è che non ci saranno grosse novità, almeno all’inizio.

“Squadra che vince non si cambia“, o no?

Proprio per questo il game rimarrà incentrato sulla corsa di un campione, contro dieci sfidanti, per passare indenne fra le undici botole e raggiungere il montepremi di 500.000 euro solo dopo aver completato l’ultimo gioco. A tener tutti con il fiato sospeso saranno ancora i famosi dieci passi.

Eppure, però, ogni anno viene inserito un gioco nuovo, o meglio viene apportata qualche modifica. Quest’anno? Stando a quando annunciato da Gerry Scotti su Tv Sorrisi e Canzoni i concorrenti dovranno fare i conti con Il Giornalone. Di cosa si tratta? Il nuovo gioco metterà tutti a dura prova. I partecipanti al game show dovranno rispondere ad una serie di domande sui fatti del passato in cui si dovranno indovinare i titoli di cronaca dell’epoca.

Il primo promo di Caduta Libera 2021