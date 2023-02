“Buongiorno, mamma” stasera non va in onda. Come tutti saprete oggi è venuto a mancare Maurizio Costanzo una delle colonne portanti del giornalismo e della televisione italiana. È doveroso quanto mai d’obbligo che l’azienda per cui Costanzo ha lavorato tanti anni cambi la programmazione per dedicargli uno speciale. Scopriamo nel dettaglio in cosa consiste il cambio di programmazione su Canale 5.

“Buongiorno, Mamma” non in onda: al suo posto uno Speciale Matrix TG5

Stasera cambia la programmazione di Canale 5 in seguito alla notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo che si è spento all’età di 84 anni. Molti i messaggi di cordoglio da parte di numerosi vip che conoscevano personalmente il giornalista oppure di personaggi che ha tenuto a battesimo nei suoi infiniti programmi.

Da Sgarbi a Bonolis, passando per Simona Ventura e Carlo Conti sono tantissimi coloro che hanno voluto rendere omaggio con un tweet o un post Instagram a Maurizio Costanzo. Vi riportiamo il messaggio di Carlo Conti molto toccante e significativo:

“Con la scomparsa di Maurizio Costanzo si spenge una pagina fondamentale della nostra televisione. Costanzo ha creato, inventato, trasformato, diretto e condotto programmi sia televisivi che radiofonici, ha lanciato e valorizzato personaggi e, nei suoi talk-show, ha insegnato come si intervistano gli ospiti. È la perdita di un riferimento, di un faro. Per me è anche un dolore intimo per l’affetto e l’amicizia che mi lega a lui e a Maria, alla quale va il mio pensiero ed il mio fraterno abbraccio.”

Speciale Matrix In Collaborazione Con Tg5 – Costanzo l’uomo che ha cambiato la Tv

Stasera quindi andrà in onda Speciale Matrix TG5 condotto da Nicola Porro che ripercorrerà la carriera giornalistica e televisiva di Maurizio Costanzo, l’uomo che ha cambiato il modo di fare televisione. Maurizio Costanzo ha segnato il giornalismo e la televisione italiana fino all’ultimo.

Nonostante non fosse più giovanissimo la sua passione e la sua curiosità per ciò che accadeva nel mondo e nella tv era rimasta intatta. Fino a giugno del 2022 è andato in onda nella seconda serata di Canale 5 il “Maurizio Costanzo Show”, il salotto televisivo per eccellenza che ci ha regalato molte emozioni, risate, notizie, e aperto gli occhi sulle problematiche più importanti di oggi.

Sono stati moltissimi i temi toccati al Costanzo Show, dal bullismo all’omofobia, dalle malattie mentali a quelle fisiche fino al razzismo e alla mafia, che il giornalista ha sempre combattuto. Un salotto che ci ha anche regalato molte risate facendoci conoscere personaggi strampalati che poi sono diventati dei beniamini nel cuore degli italiani.