E’ morto Maurizio Costanzo, addio al re dei talk show: aveva 84 anni

Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni: la notizia è arrivata dall’ufficio stampa. Lutto nel mondo della televisione e dello spettacolo per la scomparsa del geniale giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore.

Addio a Maurizio Costanzo: è morto a 84 anni

All’età di 84 anni è morto Maurizio Costanzo. La notizia è stata diramata dal suo ufficio stampa. Il giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore aveva 84 anni ed è morto venerdì, 24 febbraio 2023, a Roma.

Con la morte di Costanzo salutiamo il re indiscusso dei talk show. Un uomo dal rarissimo talento che ha saputo, nel corso degli anni, rivoluzionare il linguaggio televisivo. Autore, conduttore, ma anche sceneggiatore, Maurizio Costanzo ha raggiunto la grandissima popolarità nel 1976 con il talk show “Bontà loro”. Tra i suoi programmi di maggior successo ricordiamo anche “Buona Domenica” e il “Maurizio Costanzo Show”, tra i talk show più longevi del piccolo schermo che lo scorso anno aveva festeggiato 40 anni di attività.

La carriera di Maurizio Costanzo

Nato a Roma il 28 agosto del 1938, Maurizio Costanzo sin da ragazzino sognava di fare il giornalista. Figlio di un impiegato al ministero dei Trasporti e di una casalinga, a soli 18 anni ricopre il ruolo di cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Quattro anni dopo diventa caporedattore della redazione romana del settimanale Grazia. Una carriera divisa tra carta stampata e radio senza dimenticare il teatro di cui ha firmato diverse commedie teatrali come “Il marito adottivo“, “Vuoti a rendere” e tanti altri. Il grande successo però arriva con la televisione nel 1976 con il talk show “Bontà loro” trasmesso dalla Rai.

Seguiranno diversi programmi di successo: da “Acquario” a “Grand’Italia“, da “Fascination” fino all’imperdibile appuntamento di “Buona domenica“. Nel 1982 realizza il suo programma del cuore: il Maurizio Costanzo Show, il talk show più longevo della storia della televisione italiana con all’attivo 40 anni di puntate e quasi 55.000 ospiti intervistati. Proprio nel salotto televisivo sono passate tantissime celebrità: da Vittorio Sgarbi a Orietta Berti.

Non solo, Costanzo è stato anche autore di diversi libri: “Chi mi credo di essere” del 2004, “E che sarà mai?” del 2006, “La strategia della tartaruga” del 2009, “Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi” del 2015, “Vi racconto l’Isis” del 2016 e “Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti” del 2022″. Impossibile non ricordare “Se telefonando“, brano scritto a quattro mani con Ghigo De Chiara, con musica di Ennio Morricone, diventata uno dei più grandi successi di Mina. Infine per chi non lo ricordasse è stato anche il co-ideatore di Fracchia, diventato poi uno dei personaggi di maggior successo di Paolo Villaggio scoperto proprio da Costanzo nel 1967 in un cabaret romano.

Maurizio Costanzo, la vita privata, 4 mogli

Un uomo di grande successo, ma anche un uomo molto amato dalle donne. Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte nella sua vita. Il primo matrimonio è stato nel 1963 con Lori Sammartino, una fotoreporter di cui raccontava: “mi affascinava, era una grande fotografa. Il mio testimone all’altare fu Raimondo Vianello”. Nel 1973 torna all’altare per la seconda volta per sposare la giornalista Flaminia Morandi. Dal loro amore nascono due splendidi figli: Camilla, nata nel 1973, di professione sceneggiatrice e Saverio, nato nel 1975 regista cinematografico e di serie tv. Proprio Costanzo in una vecchia intervista raccontò:

Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto. Le cose finirono per via di quella mia storia segreta e anche forse per l’esplosione di Bontà loro, un successo che ci travolse. Alla seconda puntata, passammo dai 5 ai 14 milioni di spettatori. La gente cominciò a riconoscermi…

Nel 1989 il terzo matrimonio con Marta Flavi. L’idillio d’amore però è durato all’incirca un anno. Proprio quell’anno, il giornalista conosce Maria De Filippi in occasione della Mostra del Cinema contro la pirateria. Un incontro che cambia per sempre le loro vite. “Le diedi la possibilità di lavorare con me a Roma. Iniziò a fare questo lavoro. Poi, dopo la separazione da Marta Flavi, cominciò la nostra storia” – raccontò il giornalista che per dimostrare il suo reale interesse fece visita ai genitori della De Filippi a Pavia. “Sono arrivata a Roma ho visto un uomo intelligente che mi capiva ed era profondamente buono, mi ha conquistato” – ha raccontato la conduttrice. I due si sposano nel 1995.