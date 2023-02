La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto i mondo della tv, del giornalismo e dello spettacolo. Il maestro della comunicazione, è morto all’età di 84 circondato dall’affetto dei suoi cari, a partire da sua moglie Maria De Filippi e dei figli Saverio, Camilla e Gabriele. Sui social sono tanti gli amici e i personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno espresso cordoglio e vicinanza con un messaggio il grande “Signore della tv italiana”.

Maurizio Costanzo è morto: il ricordo di amici e personaggi famosi

Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia di Maurizio Costanzo, morto questa mattina all’età di 84 anni, troviamo quello degli amici di lunga data come Mara Venier, che scrive: “Ciao Maurizio, una vita assieme. R.I. P.”. Barbara d’Urso sui suoi social scrive: “Ha scritto la storia della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo… Una persona con un’intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi… Ciao Maurizio…”

Sonia Bruganelli saluta il giornalista e conduttore scrivendo: “Il maestro di tutti loro…Ciao Maurizio”. Tommaso Zorzi su Instagram pubblica: “Lavorare al suo fianco è stato un onore indescrivibile. Faccia buon viaggio Dottor Costanzo, e grazie di ogni cosa”.

Paola Perego: “Potevi andare via solo così. Sipario”. Simona Ventura, che condivide una serie di foto insieme al maestro della comunicazione dice: “Ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei,la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia,questo paese perde TANTISSIMO. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita, buon viaggio”. Afef Jnifen: “Gli sarò per sempre grata. Tanta tristezza”. Paola Turci: “Ciao Maurizio”. Gigi D’Alessio: “Ricorderò per sempre quello che hai fatto per me. Ciao Maurizio, mi mancherai.”

Vladimir Luxuria: “Era il 1998, ero agli inizi e tu sin da tempi non sospetti mi hai sostenuta: parlasti della mia storia e mi facesti riappacificare con mia madre sul palco del Maurizio Costanzo Show la mia gratitudine sarà eterna. Ti devo molto: mi hai fatta conoscere al grande pubblico, ci hai sempre difese, hai dimostrato il coraggio delle tue idee… non calerà mai il sipario sulla tua memoria. RIP Maurizio Costanzo”.

Milly Carlucci: “Caro Maurizio, con la tua intelligenza, la tua arguzia e la tua modernità hai fatto la storia della tv. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Un abbraccio a Maria e a tutti i familiari”. Paolo Bonolis scrive: “Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi”, pubblicando la foto di lui con Maurizio, Gerry Scotti, Carlo Conti ed Enrico Mentana.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni attraverso i social commenta la morte di Maurizio Costanzo scrivendo: “Ci lascia Maurizio Costanzo: un’icona del giornalismo e della televisione italiana, che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero sentito a sua moglie Maria e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Maurizio”.

Il messaggio dei colleghi giornalisti

Anche il mondo del giornalismo esprime il dolore dolore per la morte di Maurizio Costanzo. La giornalista e conduttrice del noto programma “Belve” Francesca Fagnani commenta così la notizia: “Ha scritto una pagina importante della nostra storia, del nostro costume, del modo di raccontare la politica e i suoi protagonisti. Che dispiacere”. Luisella Costamagna: “Ciao Maurizio. E grazie. Non so se tu mi abbia insegnato più Tv o vita. A ogni modo, è stato tanto. Mi mancherai”.