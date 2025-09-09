L’attesa sta per finire: manca poco a Buongiorno mamma! 3. La fiction, con protagonista Raoul Bova, inaugura la stagione autunnale Mediaset. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e quando andrà in onda.

Buongiorno Mamma 3: quando in tv e anticipazioni

C’è la data ufficiale della messa in onda di Buongiorno, Mamma!3. La fiction, con protagonista Raoul Bova nei panni di Guido Borghi, sarà trasmessa mercoledì 17 settembre 2025, in prima serata su Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ma quali sono le anticipazioni e cosa vedremo in questa terza stagione? Al centro della fiction c’è sempre la famiglia Borghi. Il tempo scorre ed i ragazzi diventano grandi affrontando piccoli e grandi ostacoli della vita, mentre Guido fa i conti con la gestione della ONLUS fortemente voluta da Anna. La ricerca della soluzione ad un nuovo e doloroso mistero che Guido non avrebbe mai voluto vivere è complicata dall’ingresso di nuovi personaggi come Laura, bellissima e perfetta; ed al ritorno di vecchie conoscenze come Agata, da tempo distante. Ci sono infatti alcune uscite e new entry nel cast.

Siete pronti a ritrovare la famiglia Borghi? Le emozioni, i segreti e i legami che vi hanno tenuto col fiato sospeso stanno per tornare! 🏡❤️

Non perdete la terza stagione di #BuongiornoMamma, da mercoledì 17 settembre in prima serata su #Canale5 e in streaming su… pic.twitter.com/tkgyPZ6cUY — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) September 6, 2025

Come era finita la seconda stagione

Ma dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata della seconda stagione di Buongiorno, Mamma, si era scoperto che il figlio di Maurizia era del padre di Guido, Elio. Anna finalmente ricorda la notte dell’incidente quando era finita in coma: Maurizia era andata a casa loro perché voleva incontrare Sole e, dopo aver raccontato ad Anna tutta la verità, era stata uccisa da Carmine. L’uomo aveva aggredito anche Anna facendola poi finire in coma.

Ma proprio quando la verità sembra venire a galla, Carmine rapisce Anna ma la donna viene salvata da Guido con l’aiuto di Colaprico. Colaprico porta a Sole una lettera di Maurizia indirizzata ad Agata e Sole. La puntata si conclude con la gioia per il matrimonio tra Francesca e Karim.