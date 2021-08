Bugo butta il microfono a terra durante il concerto live ad Ascoli e lascia tutti di stucco. E’ questa la notizia del momento. Tutti ne parlano. Cosa è accaduto questa volta al cantante? L’intemperanza gli costerà caro? Dopo il Sanremo insieme a Morgan pare che Bugo non riesca a reggere la pressione e a far buon viso a cattivo gioco. Se qualcosa va storto, i nervi saltano immediatamente.

Bugo lascia di stucco Ascoli: microfono buttato sul palco con rabbia

Durante la Notte Bianca di Ascoli Piceno Bugo ha lasciato il segno. Come? Il cantante, stando ai video, ai racconti e ai commenti comparsi sui social, ha buttato il microfono a terra e ha così interrotto per qualche minuto il suo concerto. Il motivo?

Tutta colpa, a quanto si apprende, della sua insofferenza nel dover esibirsi davanti a un pubblico in parte seduto perché entrato regolarmente con il Green pass, e in parte assiepato in piedi fuori dall’area transennata. Insofferenza per cosa? Le versioni sono discordanti e Bugo si è attirato numerose critiche da parte di chi è consapevole che le regole imposte siano per il bene comune.

Da un lato c’è chi dice che Bugo abbia deciso di lasciare il palco per qualche minuto per scendere in platea e abbracciare alcuni dei presenti dicendo: “Non ce la faccio proprio a vedervi seduti”. Dall’altro pare, invece, che Bugo fosse amareggiato per la gente ammassata in piedi dopo le transenne. Nonostante ciò, ovvero queste due versioni diverse dei fatti, restano comunque le critiche per l’interruzione del live e le accuse di non aver rispettato le regole imposte per contenere i contagi da Covid-19. Perché Bugo è andato ad abbracciare alcuni fan? Questa domanda se la sono posti in molti ed è proprio qui che sono piovute le critiche maggiori.

Critiche e commenti di approvazione: pro e contro Bugo

Inutile dire che su Bugo sono piovute numerose critiche. L’abbraccio ad alcuni fan o alcuni fedelissimi ha scatenato i detrattori che hanno puntato il dito contro il cantante per il gesto sconsiderato.

Un abbraccio, prima del Covid-19, era la cosa più naturale del mondo. Ora, per colpa del distanziamento sociale, qualsiasi gesto di avvicinamento fra le persone è visto con sospetto, timore e preoccupazione.

La paura che il gesto sia stato avventato e che non fosse qualcosa da fare in una piazza piena di gente, ha spinto i più a criticare Bugo e a puntare il dito contro la sua mancanza di rispetto delle norme di sicurezza per la salute collettiva.

Ci sono, però, sempre sui social, anche commenti a favore del cantante e del gesto di insofferenza per la divisione della platea nel pieno rispetto delle regole di contenimento del Covid-19.

Bugo vs Morgan: la terza ipotesi

Sempre sui social c’è chi ha detto che Bugo abbia gettato il microfono a terra ad Ascoli, proprio durante la canzone portata a Sanremo con Morgan, perché si sia accorto che alcune persone stavano cantando la versione che Morgan utilizzò contro di lui e che portò i due alla squalifica dal Festival.

Si legge, post dopo post, commento dopo commento, infatti, che secondo alcuni Bugo abbia lasciato il palco per qualche minuto per colpa di chi stava cantando la versione ri-scritta da Morgan e non quella originale. La ricordate?

“Le brutte intenzioni, la maleducazione …. ”