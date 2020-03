View this post on Instagram

Carissimi amici di Tv Talk, avevamo promesso che vi avremmo fatto compagnia in questo momento difficile per tutti, ma oggi abbiamo regole nuove, e anche noi diamo la massima priorità alla salute di tutti. Dobbiamo e vogliamo stare a casa, per proteggervi e per proteggerci. Sapete bene che il nostro è un lavoro di squadra e che si svolge all'interno di un'azienda che ha a cuore il nostro bene come lavoratori, ma anche quello del Paese. Tv Talk si prende una pausa per due settimane e naturalmente seguiremo gli aggiornamenti delle normative, sperando però di tornare il prima possibile con voi. Nel frattempo non smettiamo di monitorare la Tv. Anzi, chiediamo anche a voi di partecipare, come fate sempre, con le vostre preziose segnalazioni sui nostri social. Ci mancherete, dico la verità. Vi abbracciamo uno a uno, mantenendoci alla giusta distanza. A presto. #iorestoacasa Noi #restiamoacasa #massimobernardini #tvtalk