Niente paura. Bianca Guaccero non lascia Detto Fatto. E’ vero, la conduttrice del programma di Rai 2 è stata assente anche nella puntata di oggi, lunedì 9 marzo 2020, ma i motivi perché in studio non c’era sono ben precisi e non siamo di fronte ad un addio.

Detto Fatto, perché Bianca Guaccero è stata assente anche oggi

Dopo una prima assenza la scorsa settimana, infatti, anche quest’oggi Bianca Guaccero ha preferito rimanere a casa e lasciare la conduzione di Detto Fatto in mano ad altri. Ma perché? Qual è il motivo per cui la conduttrice titolare ha dato in un certo senso forfait?

A chiarirlo quest’oggi è stata la stessa presentatrice sui social. L’attrice originaria di Bitonto, anche reduce dal sabato sera di Rai 1 con lo show Una storia da cantare, ha aggiornato i fan del programma di Rai 2 con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ragazzi – si può leggere nel post diffuso online – buon giorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarà in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io. Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo”.

Detto Fatto, chi ha condotto oggi al posto di Bianca Guaccero

Oggi pomeriggio, allora, chi ha condotto Detto Fatto 2020 al posto di Bianca Guaccero? Se per sostituire Caterina Balivo si è scelta l’attrice pugliese, quest’oggi invece ad alternarsi alla conduzione del programma di Rai 2 sono stati in tre o quattro.

Ad aprire la trasmissione di tutorial, infatti, ci ha pensato, non senza mostrare capacità nel tenere le redini, Jonathan Kashanian, che in studio ha anche curato la nuova classifica e lasciato spazio agli altri “sostituti”: Giampaolo Gambi, Elisa D’Ospina e Carla Gozzi.

Queste le sue parole ad inizio puntata: “Buon pomeriggio e buon lunedì a tutti quanti. Inizia una nuova settimana in compagnia di Detto Fatto. Anche oggi la nostra Bianca Guaccero purtroppo non potrà essere con noi, ma ci ha affidato il compito di condurre assieme“.