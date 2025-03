Brunori Sas è stato uno dei veri protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che l’ha visto conquistare il podio finale e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo con il brano “L’albero delle noci“. Dario, è pronto a portare ora tutto il suo mondo di cantautore sui palchi dei principali palazzetti italiani, come è già avvenuto durante la prima tappa del suo tour 2025, ieri sera, 14 marzo, in un gremito palasport di Vigevano.

Brunori Sas incanta il pubblico alla prima tappa del tour

Prodotto da Vivo Concerti, il tour segna il tanto atteso ritorno dal vivo di Dario Brunori a distanza di tre anni dall’ultima avventura nei palazzetti, nonché la primissima occasione per ascoltare live – insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni – i brani del nuovo album “L’albero delle noci”, pubblicato il 14 febbraio per Island Records e forte di debutto ai vertici delle classifiche FIMI e nella top10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify.

Durante la serata il repertorio spazia dai brani storici del cantautore fino ad arrivare a quello portato al successo sul palco del Festival di Sanremo. Dario Brunori, ride e scherza con il pubblico presenta, senza mai lasciare la sua chitarra, tranne quando le sue preziose mani dovranno allietare tutti toccando i tasti del pianoforte al centro del palcoscenico. Voce, chitarra e piano, la musica di Brunori SAS è senza tempo, come del resto lo è il buon cantautorato italiano: intramontabile.

L’incontro con la stampa post concerto

Dopo il concerto, Dario Brunori ha ricevuto i giornalisti presenti per scambiare con loro due battute a caldo dopo la performance. “È un concerto che mette al centro l’aspetto musicale, è un live molto libero, il tutto diventa più divertente e questo mi rende libero di cazzeggiare. Questo rende ogni concerto unico”.

Sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Dario racconta: “A Sanremo mi sono divertito moltissimo, l’ho presa bene, in maniera giocosa. Poi è andata anche bene, quindi ogni cosa che arrivava era una sorpresa. Sul podio mi chiedevo se stava succedendo tutto quello veramente. Pensate se Lucio Corsi avesse rinunciato all’Eurovision? Ho detto a Lucio di rinunciare e che sarei stato perfetto, ma non ha voluto (ride ndr)”.

A dario viene poi chiesta un parere sul fatto che la sua canzone ha fatto da sottofondo allo struggente addio tra Imma Tataranni e il maresciallo Calogiuri. “Anche se tornasse indietro non ci troverebbe più perché sai l’amore com’è l’amore non è come volevi tu” canta Dario Brunori, mentre il sostituto procuratore Tataranni, in crisi con il marito Pietro, vede il giovane carabiniere andare via, pensando a quello che avrebbe potuto essere e non è stato.

“Con questo addio di Imma Tataranni è esploso tutto all’improvviso. Non mi aspettavo tutto questo. Non seguivo questa storia con Calogiuri, mi è dispiaciuto questo fatto che si sono lasciati, ma perchè?” – Racconta divertito Brunori.

L’album

Dieci tracce che segnano il ritorno dell’artista a cinque anni di distanza da Cip!: dopo il successo del suo ultimo lavoro discografico, certificato Disco di Platino, Brunori si è concesso il tempo necessario per scrivere e produrre con grande cura il nuovo lavoro, per individuare temi urgenti della sua narrativa e per ritrovare il piacere della creazione.

Le tappe del Tour

Dopo la tappa di Vigevano, il tour proseguirà a Firenze con l’appuntamento del 16 marzo al Mandela Forum (sold out), per poi fare tappa a Roma il 19 marzo al Palazzo dello Sport (sold out), passando per l’Inalpi Arena di Torino il 22 marzo, il 26 marzo al PalaPartenope di Napoli, il 28 marzo all’Unipol Arena di Bologna, per poi concludersi con la doppia data di Milano il 30 marzo (sold out) e il 31 marzo all’Unipol Forum.

L’Albero delle Noci Tour Estate

A impreziosire questo 2025 in musica, dal 28 giugno Brunori Sas porterà in tutta Italia “L’ALBERO DELLE NOCI TOUR ESTATE“, una serie di concerti nelle location a cielo aperto più suggestive d’Italia. A culminare questi fortunatissimi mesi ricchi di live, il 18 giugno al Circo Massimo di Roma e il 3 ottobre all’Arena di Verona, Dario Brunori sarà protagonista di “BRUNORI SAS – LIVE CON ORCHESTRA”, due eventi speciali concepiti per valorizzare il suo repertorio in due location d’eccezione, arricchiti dall’inedita fusione tra band e accompagnamento orchestrale, per due serate di pura poesia brunoriana.

Brunori SAS il tour 2025: le prossime date

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT;

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT;

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena;

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope;

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena;

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT;

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum.

Brunori Sas: Live con orchestra

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma @ Circo Massimo;

Venerdì 3 ottobre 2025 || Verona @ Arena di Verona.

Brunori Sas: L’Albero delle Noci Tour Estate