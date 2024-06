Bruce Willis è fra i protagonisti di White Elephant – Codice Criminale, un film di genere action del 2022 diretto da Jesse V. Johnson.

La trama movimentata e le sfumature thriller rendono la pellicola piuttosto interessante, non fosse altro che per il fatto di riuscire a creare la suspense necessaria per interessare lo spettatore sino alla fine. Va in onda nella prima serata di Mercoledì 5 Giugno su Italia Uno: di seguito la trama, il cast e le curiosità più importanti da conoscere.

White Elephant – Codice Criminale: la trama in breve e il cast

Gabriel Tancredi è un ex marine colpevole di aver tradito il codice etico che avrebbe dovuto rispettare in quanto ha collaborato con Solomon, un boss malavitoso. Un giorno, per caso, l’agente di Polizia Vanessa Flynn assiste ad un crimine di quest’ultimo, che pertanto intende eliminarla. Tancredi inizialmente si ribella e decide di proteggere la donna, ma poi…

Oltre a Bruce Willis, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Michael Rooker, Olga Kurylenko, John Malkovich, Vadhir Derbez, Michael Rose, Josef Cannon, Antwan Mills e Chris Cleveland.

Le principali curiosità sul film

