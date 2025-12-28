Tra i tanti amori di Brigitte Bardot, scomparsa oggi all’età di 91 anni, ci fu anche Raf Vallone. I due si conobbero nel 1958 quando la Bardot era già una star mondiale e lui un attore acclamato. Tra loro scoppia una passione intensa seppur clandestino. Vallone è sposato con Elena Varzi da cui ha avuto due figli. In quel periodo, un fotografo immortala la coppia mentre sfreccia per Parigi in una cabriolet bianca. Quegli scatti arrivano alla redazione dell’Europeo ma un intervento provvidenziale di Oriana Fallaci ferma tutto. Successivamente, la Bardot parte per Siviglia per girare “La donna” con Julian Duvuvier e proprio la distanza raffredda il sentimento. Vallone tornerà dalla sua famiglia per restare accanto alla moglie per altri cinquant’anni.

Addio a Brigitte Bardot, il ricordo di Saverio Vallone, figlio di Raf

Oggi, nel giorno della scomparsa di Brigitte Bardot, abbiamo intervistato in esclusiva Saverio Vallone, figlio di Raf. Saverio ha ricordato la storia d’amore tra il padre e Brigitte Bardot: “Brigitte è stato un grande amore di papà e anche lei ne ha parlato tantissimo nella sua biografia. Si erano conosciuti a Parigi, papà stava lavorando in Uno sguardo dal ponte e lei andò a vederlo in teatro tantissime volte. Per papà è stato l’unico amore che ha avuto al di là di mia madre. E’ stato un flirt molto importante, un amore sia fisico che intellettuale. Tra l’altro papà e Brigitte avrebbero dovuto fare un film insieme su soggetto della Fallaci ma dopo non si è fatto più niente. Lei scriveva molte lettere d’amore a papà e un giorno mia madre trovò una di queste lettere con un fiorellino attaccato e chiese spiegazioni a mio padre. Quello fu l’unico momento di crisi importante tra mio padre e mia madre. Poi però lui scelse di stare con la famiglia”. Per la madre fu però difficile superare il tradimento: “Dopo tempo è riuscita a perdonare mio padre, a passare oltre”.

Provvidenziale fu l’intervento di Oriana Fallaci che dopo aver ricevuto degli scatti della Bardot e di Vallone decise di fermare la pubblicazione: “Papà aveva saputo che c’erano degli scatti che lo ritraevano con la Bardot e chiamò la Fallaci, sua amica, per cercare di bloccare l’uscita e ci è riuscito. Con il tempo però quelle fotografie sono uscite tutte anche se la Fallaci cercò di fare il massimo per salvare il matrimonio”.

Saverio Vallone ha ricordato la Bardot e ha rivelato un retroscena: “Era una donna ribelle, molto sensuale, femminile, attraente e di una grande intelligenza. Proprio ad ottobre sono andato in Francia con mia figlia Caterina perché hanno fatto un omaggio per mio padre. Era stata contattata la Fondazione di Brigitte Bardot per avere una sua testimonianza, un ricordo di papà, ma lei già stava male ed era ricoverata in clinica. Era felicissima di poterlo fare e lo avrebbe fatto ma le sue condizioni non glielo hanno consentito. Io l’avevo conosciuta a Sperlonga negli anni 60 quando il rapporto con papà era finito. La ricordo come una donna stupenda, bellissima, gentile e simpatica”.