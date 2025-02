Bridget Jones è tornata e la recensione è più che positiva. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico con la sua goffaggine irresistibile e la sua sincera umanità, l’iconica protagonista della commedia romantica torna sul grande schermo con Bridget Jones: Un amore di ragazzo. Questa volta, però, la troviamo in una fase della vita diversa e più matura: vedova, madre e di nuovo alle prese con il complicato mondo dell’amore. Renée Zellweger torna nel ruolo che l’ha resa celebre, offrendo una performance che bilancia perfettamente comicità e profondità emotiva.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo: la recensione. La trama che mescola ironia e profondità

Il film riprende la storia di Bridget quattro anni dopo la tragica morte di Mark Darcy, interpretato nei capitoli precedenti da Colin Firth. Ora madre single di Billy e Mabel, Bridget affronta le sfide della genitorialità con il supporto dei suoi amici di sempre, ma anche con qualche nuova difficoltà. Mentre cerca di rimettersi in gioco nel mondo del lavoro e dell’amore, si ritrova coinvolta in situazioni esilaranti e, allo stesso tempo, toccanti.

La sceneggiatura, scritta da Helen Fielding insieme a Abi Morgan e Dan Mazer, riesce a mantenere lo spirito leggero della saga, senza evitare temi più profondi come il lutto, la solitudine e la paura di non essere all’altezza come genitore. Un mix ben calibrato di commedia e dramma che rende il film coinvolgente e mai banale.

Un cast di livello tra conferme e new entry

Oltre al ritorno di Renée Zellweger nei panni di Bridget, il film vede la partecipazione di Hugh Grant nel ruolo del sempre affascinante e imprevedibile Daniel Cleaver. A completare il cast, una serie di new entry di talento: Leo Woodall (The White Lotus) nel ruolo del giovane e intrigante nuovo interesse amoroso di Bridget e Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo) nei panni dell’insegnante di scienze del figlio di Bridget. Non manca neanche Emma Thompson, che riprende il ruolo della ginecologa Dr. Rawlings, aggiungendo la sua inconfondibile verve al film.

Alla regia troviamo Michael Morris (To Leslie, Better Call Saul), che riesce a mantenere lo stile tipico della saga, arricchendolo con una regia più moderna e intima. Noi di superguidatv li avevamo incontrati a Roma in occasione della presentazione del film.

Quando esce al cinema?

In Italia, Bridget Jones: Un amore di ragazzo arriva nelle sale il 27 febbraio 2025, distribuito da Universal Pictures. A livello internazionale, il film avrà un’uscita cinematografica globale, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile in streaming su Peacock.

Bridget Jones un amore di ragazzo, ritorno all’altezza delle aspettative

Il nuovo capitolo della saga Bridget Jones Un amore di ragazzo riesce a divertire, emozionare e far riflettere e la recensione è positiva. La storia non si limita a riproporre le solite dinamiche romantiche, ma esplora anche il tema della perdita e della rinascita. È un film che cresce con il suo pubblico, accompagnando gli spettatori di lunga data in una nuova fase della vita.

Le performance degli attori sono solide, con una Zellweger sempre perfetta nel ruolo e un Hugh Grant che, sebbene abbia meno spazio, riesce comunque a lasciare il segno. Le nuove aggiunte al cast si integrano bene nella storia e donano freschezza al racconto.

Se il successo al botteghino sarà all’altezza delle aspettative, non è escluso che potremmo vedere Bridget Jones anche in una fase ancora più avanzata della sua vita. Per ora, possiamo solo goderci il ritorno di uno dei personaggi più amati della commedia romantica.