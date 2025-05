Bridgerton, amata serie tv nata dalla collaborazione tra Netflix e Shondaland, arriva per una quarta stagione. Questa volta il protagonista sarà Benedict Bridgerton, artista, affascinante e poco avvezzo alle regole della società. Ma le buone notizie non finiscono qui. Infatti, Netflix ha recentemente confermato il rinnovo per una quinta e una sesta stagione. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

La trama di Bridgerton 4

Ambientata nella Londra dell’alta società durante l’Età della Reggenza, come detto precedentemente, questa nuova stagione, sarà dedicata a Benedict (Luke Thompson), rampollo della famiglia Bridgerton. L’uscita dei nuovi episodi è prevista per il 2026 e, grazie ad un video rilasciato da Netflix, abbiamo scoperto anche nuove informazioni circa questo capitolo.

Nella clip vediamo infatti il giovane uomo durante una festa in maschera organizzata da sua madre. Improvvisamente, mentre cammina per la sala, nota Sophie (Yerin Ha), una ragazza con un meraviglioso abito bianco e col volto per metà coperto, incantata mentre guarda un lampadario scintillante. Benedict ne rimane immediatamente folgorato. Cosa accadrà tra i due?

Coloro che hanno già letto i libri di Julia Quinn, da cui la serie è tratta, un’idea dei successivi avvenimenti se la potranno già fare. Tuttavia, è importante ricordare che la serie non è eccessivamente fedele ai romanzi, per cui potrebbe anche cambiare qualche evento o dettaglio.

Per tutti coloro che hanno seguito con ansia e trepidazione le precedenti stagioni, c’è quindi solo da aspettare l’anno prossimo per vedere cosa accadrà tra Bendict e Sophie.

Chi saranno i protagonisti di Bridgerton 5 e 6?

Per quanto riguarda invece le stagioni 5 e 6, le informazioni sono ancora veramente troppo poche. Per ora possiamo solo procedere per supposizioni. È probabile che i successivi capitoli saranno dedicati a Eloise, la figlia più ribelle dei Bridgerton, lontana dalle rigide convenzioni sociali e molto più improntata ad altro rispetto alla scelta di un buon partito.

Un altro componente della famiglia che verrà quasi sicuramente approfondito in una nuova stagione è Francesca, sestogenita dei Bridgerton che, nella terza stagione, dopo varie proposte, aveva scelto come marito John Stirling, conte di Killmartin. Il finale del terzo capitolo però, aveva lasciato presagire in alcuni fan una possibile svolta amorosa di Francesca nei confronti di un altro personaggio.

Ad ora, però, nulla è ancora certo.