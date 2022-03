Bridgerton 2 ha la sua data ufficiale di uscita. La serie tv di Netflix uscirà il 25 marzo 2022. La seconda stagione sarà incentrata sul personaggio di Anthony, interpretato da Jonathan Bailey.

Bridgerton 2 arriva il 25 marzo su Netflix

Bridgerton era arrivata lo scorso anno, proprio il giorno di Natale, imponendosi come una delle novità più appassionanti per gli aficionados delle serie tv e del catalogo di Netflix. La serie tv originale, ideata da Shonda Rhimes, è un prodotto capace di unire le atmosfere ottocentesche e quelle attuali perché in fondo, i pettegolezzi sono sempre esistiti ed esisteranno per sempre. In più, Bridgerton ha una base romanzesca molto forte. Infatti, la serie tv è tratta dai romanzi di Julia Quinn che ha narrato in otto romanzi gli intrighi, le passioni, il potere e gli scandali dei personaggi coinvolti.

Dopo la prima stagione, in molti speravano di approfondire maggiormente le dinamiche del rapporto tra i due protagonisti principali della prima stagione, Phoebe Dynevor e Regé – Jean Page, però non sarà così. Infatti, il Duca di Hastings non ci sarà. L’addio dell’attore al proprio ruolo è stato ben presto annunciato. Nemmeno un cameo che pure gli è stato proposto da Shonda Rhimes.

Le parole di Regé-Jean Page sull’addio al Duca di Hastings in Bridgerton:

“Una delle cose più coraggiose che si possano fare, quando si mette in piedi un film romantico, è consentire ai propri protagonisti di vivere un lieto fine. Così doveva succedere”

La trama di Bridgerton 2 su Netflix

L’obiettivo della seconda e delle prossime stagioni di Bridgerton è quello di ampliare lo spazio da dedicare ai vari personaggi presenti nei romanzi. Ecco, perché i nuovi episodi vedranno al centro il primogenito della famiglia, il visconte Anthony. Insieme a lui, le vicende dei fratelli Benedict, Colin e Gregory ma anche la presenza delle sorelle Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinthe. Non mancheranno gli antagonisti come i Featherington che complicheranno gli avvenimenti.

Bridgerton 2: le new entry del cast di Shonda Rhimes

Il cast della seconda stagione di Bridgerton, oltre la riconferma degli attori e delle attrici presenti dall’inizio di quest’avventura, vede l’arrivo di alcune new entry. Infatti, ci saranno Simone Ashley (già vista in Sex Education) che interpreterà Kate Sharma, il nuovo amore del visconte Anthony Bridgerton, e Charithra Chandran, che interpreta la sorella Edwina.

Attrici di origine indiana fortemente volute da Shonda Rhimes che continua la sua missione di inclusività nel mondo della produzione cinematografica , soprattutto con la sua casa di produzione Shondaland.

Le parole di Charithra Chandra quando ha scoperto di aver ottenuto il ruolo in Bridgerton2

“Io e mia madre siamo grandi fan dei libri di Jane Austen e delle storie ambientate durante la Reggenza inglese. Mai avrei immaginato che una persona con il mio aspetto avrebbe potuto interpretare un ruolo così”

Le riprese della seconda stagione di Bridgerton 2 sono state avviate durante la scorsa primavera. A metà luglio, quando la situazione in America è peggiorata a causa della pandemia, sono state interrotte per poi essere riprese qualche mese dopo. Ora, il 25 marzo 2022, Bridgerton 2 sarà disponibile su Netflix.