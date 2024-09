La storia de ‘Il Mostro dei Bolzano’ è al centro di ‘Brennero‘. La nuova fiction Rai è ispirata al serial killer e mostra da vicino le bellezze della città e i contrasti che si erano creati tra la popolazione italiana e quella tedesca. Vediamo insieme chi fa parte del cast, quando andrà in onda e cosa succederà nella prima puntata.

‘Brennero’, al via la fiction su ‘Il Mostro di Bolzano’

Arriva su Rai1 ‘Brennero‘, la nuova fiction che andrà in onda, con la prima puntata, lunedì 16 settembre 2024 alle ore 21.30. Ma di cosa parla questa serie?

Tutto inizia con uno spunto reale del passato (‘La Notte dei fuochi’ del 1961). Ai giorni nostri, Bolzano appare coma una città divisa in due: i cartelli per strada sono in tedesco e per accedere alle cariche pubbliche bisogna superare un esame in questa lingua. Il contrasto tra due popoli è rappresentato dalla PM Eva Kofler (interpretata da Elena Radonicich) che viene da una famiglia facoltosa tedesca e dall’ispettore di origini italiane Paolo Costa (Matteo Martari). Entrambi si trovano ad unire le forze per catturare quello che è stato definito come ‘Il mostro di Bolzano‘. Uno spietato serial killer, tornato a colpire dopo anni, che ha ucciso sei persone, tutte tedesche.

Nel corso delle indagini, scopriremo il passato dei due protagonisti. Proprio nel tentativo di catturare il Mostro, tre anni prima, Paolo aveva perso la gamba destra e anche la sua compagna e collega Giovanna. Ma anche Eva ha un segreto nascosto collegato ad una giovane pittrice.

Cast e numero di episodi

Brennero, con la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito, andrà in onda dal 16 settembre su Rai1 e in box set su Raiplay. In totale sono 4 le prime serate (8 episodi ognuno della durata di 50 minuti). Questa serie è una coproduzione Rai Fiction-Cross Productions con il sostegno di IDM-Film Commission Südtirol.

Nel cast ci sono Matteo Martani, Elena Radoninich, Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Sinead Thornhill, Giovanni Carta, Paolo Briguglia, Anita Zagaria, Katja Lechthaler e Lia Grieco.

Anticipazioni prima puntata del 16 settembre di Brennero

Ma cosa vedremo nella prima puntata? Durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra di hockey di Bolzano, avviene un omicidio. Ad essere ucciso è Hans Meier, un cittadino di lingua tedesca. La dinamica dell’omicidio e la “firma” lasciata sul cadavere lasciano pochi dubbi: il Mostro di Bolzano è tornato a colpire dopo più di tre anni.

Il caso viene affidato alla PM Eva Kofler, figlia di Gerhard Kofler, l’ex procuratore capo che si era occupato del Mostro senza riuscire a dare un volto all’assassino. La donna chiede aiuto all’ispettore Paolo Costa che in passato era arrivato ad un passo dalla cattura del serial killer. I due sono caratterialmente molto diversi ma facendo squadra arrivano a scoprire importanti indizi.