Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 7 al 13 maggio 2022 ci svelano che Cahide si reca a casa di Korhan e gli chiede di ospitarla, anche per il bene della bambina che sta ormai per nascere. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 7 al 13 maggio 2022

Cahide non si sente più al sicuro alla tenuta, soprattutto ora che Tahsin ha deciso di ospitare anche Hulya e il piccolo Zafer. Dopo essersi trasferita, Cahide inizia a pensare che forse non tutto è perduto nel suo rapporto con l’uomo e cerca di riconquistarlo. Purtroppo però i suoi progetti sembrano essere destinati al fallimento, così come quelli di Hulya che, nell’occasione di vivere sotto lo stesso tetto di Tahsin, aveva intravisto una possibile relazione con lui.

Tahsin sembra essere assorbito da altri pensieri, che si concretizzano appena riceve un video dove è ripreso Salih mentre parla dei suoi piani per uccidere la madre di Cesur. Dopo averlo visto Tahsin chiama Salih e gli chiede un confronto. Nel frattempo Cesur, parlando con Cuneyt, scopre che è stato proprio il Turhan a chiedergli l’arma, e questo lo porta a pensare che possa avere avuto un ruolo determinante nella morte di sua madre.

Com’è davvero morta Fügen? Una conversazione tra Tahsin e Suhan potrebbe davvero chiarire ogni dubbio. Reihan ascoltando il colloquio scopre che è stato Salih a compiere il delitto, ma subito dopo il Turhan ha un malore.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Cesur e Suhan si riavvicinano?

Impegnati a ritrovare Selma, Cesur e Suhan scoprono che la ragazza tornerà a casa da Cuneyt il mattino successivo. A questo punto ai due non rimane che rimandare l’azione e “riposarsi” nell’unica camera disponibile.

Qui, complice anche l’intimità della piccola stanza, i due discutono del loro bambino. Cesur scopre che in realtà Suhan non ha abortito! Sarà l’inizio di un riavvicinamento tra i due?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5.