Torna Boss in incognito 2025, il docu-reality trasmesso in prime time su Rai2 condotto da Max Giusti. Ecco le anticipazioni e il protagonista al centro della prima puntata di stasera, lunedì 13 gennaio 2025.

Boss in incognito 2025, la puntata del 13 gennaio

Lunedì 13 gennaio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata del nuovo anno di “Boss in incognito“, il docu-reality di successo condotto da Max Giusti e giunto alla sua decima edizione. Dopo il successo registrato in autunno, il docu-reality torna in prima serata con due puntate inedite chiamate a completare la decima edizione.

Anche in questa stagione lo stesso Max Giusti va in incognito: il conduttore si camuffa da operaio e va in missione per raccontare realtà aziendali italiane d’eccellenza, imprenditori e lavoratori che fanno grande il Paese, grazie alla passione e all’amore che mettono nel proprio lavoro nonostante mille difficoltà.

Boss in incognito 2025, il protagonista di stasera: 13 gennaio

Il protagonista della puntata di stasera di Boss in Incognito 2025 è Mauro Mastrototaro, presidente di Mastrototaro Food. Si tratta di un’azienda d’eccellenza nella produzione e lavorazione di prodotti agricoli locali a filiera corta, dal campo al vasetto. L’azienda ha sede a Bisceglie (BAT) e processa ogni anno 900 mila kg di ortaggi a km zero tutti provenienti da coltivazioni di proprietà. Non solo, l’azienda ha 50 dipendenti che diventano 100 in alta stagione e ha un volume d’affari di 5 milioni di euro annui. Durante la sua avventura in incognito, Mauro Mastrototaro affiancherà i suoi dipendenti: Franco lo porterà nei campi, dove tutto ha inizio, e con lui imparerà a raccogliere gli ortaggi, mentre Gaia gli insegnerà come preparare i peperoni grigliati sott’olio. Il boss in incognito, invece, con Ameer imparerà a invasettare i pomodori secchi, mentre con Marianna a comporre una coloratissima giardiniera. Infine con Giusy imparerà il lavoro di confezionamento.

Immancabile la presenza di Max Giusti anche camuffato per impersonare il lavoratore toscano Attilio. A tutti i dipendenti dell’azienda viene detto che si sta girando “Cambio Lavoro”, un nuovo programma che segue persone che hanno perso il lavoro e vengono ricollocate. Una volta concluse le riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss e Max Giusti.

Boss in incognito è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International, scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Elisabetta Valori, Celeste Papuli, Antonio Moreno. La regia è di Alberto Di Pasquale. Produttore Rai Corrado Pacetti.