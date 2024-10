Max Giusti torna in prima serata con la nuova stagione di Boss in incognito 2024, il docu-reality trasmesso in prime time su Rai2. Scopriamo le anticipazioni e il protagonista al centro della prima puntata di stasera, martedì 22 ottobre 2024.

Boss in incognito 2024, la puntata del 22 ottobre

Martedì 22 ottobre 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Boss in incognito“, il docu-reality di successo condotto da Max Giusti e giunto alla sua decima edizione. Il conduttore torna in prima serata a raccontare, insieme a una realtà aziendale italiana d’eccellenza, le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito. Lo stesso conduttore Max Giusti è pronto a camuffersi da operaio per condivider questa missione con il Boss protagonista della puntata.

La decima stagione di “Boss in incognito 2024” è composta da cinque prime serate: le prime tre in onda dal 22 ottobre per tre settimane. L’appuntamento con le ultime due è nel 2025.

Boss in incognito 2024, il protagonista di stasera: 22 ottobre

Il protagonista della prima puntata della puntata di martedì 22 ottobre 2024 di Boss in incognito 2024 è Domenico Bianco, Amministratore Delegato di Soavegel, azienda leader nella produzione di surgelati. L’azienda Soavegel, con sede a Francavilla Fontana (BR), si presenta con un sito produttivo di 40.000 mq e ha 150 dipendenti. Si tratta di una eccellenza italiana, visto che esporta in tutto il mondo con un fatturato di 52 milioni di euro. Basti pensare che Soavegel è in grado di produrre 65 mila kg di prodotti surgelati.

Durante la sua avventura, il Boss in incognito Domenico Bianco è pronto a cooperare e lavorare con i suoi dipendenti. Antonio gli farà vedere come preparare i panzerotti, con Alieu scoprirà il mondo degli arancini, Concetta lo istruirà nel lavoro di confezionamento dei panzerottini e delle crepès e Cosimo lo porterà nel cuore del freddissimo magazzino di stoccaggio. Max Giusti, invece, incontrerà Domenico e si cimenterà nella promozione del prodotto nella splendida cornice della piazza di Ostuni. I dipendenti si troveranno così a lavorare con il proprio capo senza saperlo, visto che a loro verrà detto che stanno girando “Cambio Lavoro”, un nuovo programma che segue persone che hanno perso il lavoro e vengono ricollocate. Solo al termine delle riprese, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

“Boss in incognito” è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International, ed è un programma scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Elisabetta Valori, Celeste Papuli, Antonio Moreno. La regia è di Alberto Di Pasquale. Produttore Rai Corrado Pacetti.