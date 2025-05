Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 5 al 9 maggio? La serie tv prosegue nella fascia mattutina di Rete 4 con episodi che ci regaleranno vicende ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni al 9 maggio 2025

Ana ignora gli avvertimenti di Wilma, che cerca di metterla in guardia dal pronipote, e invita Philipp a un appuntamento. Purtroppo per la ragazza però, le intuizioni della prozia del ragazzo sembrano essere più che fondate. Philipp non è affatto quel bravo ragazzo che Ana crede, e a dire il vero non è neppure l’uomo che si nascondeva dietro una maschera alla festa da ballo. Con chi ha davvero danzato Ana all’evento? Una volta scoperto che non si trattava di Philipp, la giovane appare sempre più determinata a scovare il misterioso Principe Azzurro.

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Wilma ha un incidente e Philipp ne approfitta

Nei prossimi episodi Tempesta d’Amore saremo costretti a trattenere il fiato per le sorti di Wilma. Dopo essere stata vittima di un brutto incidente, l’anziana donna può contare sull’aiuto di Ana. La giovane non la lascia un minuto.

Al contrario del pronipote Philipp, Ana la accudisce amorevolmente. Lui intento sembra preoccupato solo dall’eredità della baronessa. e mentre lei lotta tra la vita e la morte, Philipp fruga nella sua stanza alla ricerca del testamento.

Una volta recuperato il documento, Philipp lo legge e scopre che la prozia non gli ha lasciato nulla. Decide allora di falsificare l’atto per assicurarsi una buona fetta di eredità. I suoi piani però sembrano fallire, quando Ana e Wilma scoprono che qualcuno ha frugato nella stanza dell’anziana. Come se ciò non bastasse, Philipp deve fare i conti anche con l’incredibile resistenza della prozia, che non sembra affatto intenzionata ad andarsene.

Il Fürstenhof travolto dallo scandalo nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Gli intrighi di Markus per distruggere il Fürstenhof e costringere la famiglia di albergatori a venderlo vanno avanti e non tardano a produrre conseguenze. Il piano elaborato da Markus – che ha pensato di liberare dei topi nelle cucine dell’albergo per poi coinvolgere prima l’ufficio di igiene e poi la stampa – provocano un grosso scandalo. A farne le spese nei prossimi episodi Tempesta d’Amore sono Christoph e Alexandra, che decidono di arginare i danni ciascuno a modo suo.

Mentre Saalfeld decide di rivolgersi a Theo e chiedere il suo aiuto per far emergere la verità, Alexandra sceglie invece di rilasciare un’intervista. Purtroppo per lei però, questa si rivela un’idea dalle conseguenze disastrose. Christoph cerca di aiutare Alexandra a salvarsi da una situazione spiacevole con la stampa, ma lei continua a respingerlo e tenerlo a distanza.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Markus parla con Katja e gli svela di aver scoperto che Vincent è suo figlio. Lei cerca di offrirgli tutto il suo sostegno, e lo invita a parlare con il veterinario per chiarirsi.

La relazione di Michael e Nicole sembra soffrire sempre di più a causa dei continui malintesi, fino a quando lui prepara una sorpresa romantica per la compagna, dimostrandole così quanto tenga a lei.

Theo inizia a essere vittima di improvvisi attacchi di sonno. Il disturbo rischia di mettere in pericolo anche il suo lavoro, e Vincent cerca di aiutarlo a praticare sport per risolvere il suo problema. Noah da una triste notizia ad Alexandra, e a quel punto esplode la rabbia della donna nei confronti di Greta.