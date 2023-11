Boomerissima di Alessia Marcuzzi torna in prima serata su Rai2. Dopo lo stop della scorsa settimana per lasciare spazio al torneo Nitto ATP Finals di tennis, torna la sfida più divertente della tv tra boomers e millennial. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 21 novembre 2023!

Boomerissima, ospiti di martedì 21 novembre 2023

Martedì 21 novembre 2023 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con Boomerissima di Alessia Marcuzzi. Tutto pronto per una nuova avvincente e divertente sfida generazionale che vede contrapposta due squadre di concorrenti vip: da un lato ci sono i boomers e dall’altro i millennial pronti a sfidarsi e confrontarsi raccontando cosa hanno vissuto negli anni ’80 e ’90. Chi sono gli ospiti di questa terza puntata? Nella squadra dei boomer ci sono: Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni. Nella squadra dei millenials: Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli.

Verso il blu, respirando noi!

Lorella scusaci, ma io e Manuel Pierpaolo Pretelli ti amiamo tanto e non abbiamo resistito🙈🤣

Domani sera a #boomerissima su @RaiDue @pierpaolopretel @LCuccarini pic.twitter.com/WYzagcRMbV — Alessia Marcuzzi (@lapinella) November 20, 2023

Non mancheranno grandi ospiti pronti a condividere questa magica serata con i concorrenti. Per i boomer ospiti i Gemelli DiVersi che riproporranno alcune delle loro canzoni di successo. A sostenere i millennial, invece, c’è la cantante internazionale Alexandra Stan. Super ospite della puntata: Amanda Lear, il mito della serata. E non solo in studio anche la special Guest Ornella Muti.

Boomerissima, come vanno gli ascolti della seconda stagione?

La terza puntata di Boomerissima si preannuncia imperdibile. Ad impreziosire lo show anche i balletti e le coreografie realizzate dal Direttore Artistico Luca Tommassini che ha trasformato Alessia Marcuzzi in una ballerina!

Ma come stanno andando gli ascolti di Boomerissima? Il debutto della seconda stagione ha segnato nella prima puntata del 31 ottobre 2023: 873.000 spettatori con uno share del 6% in calo rispetto allo scorso anno che, complice l’effetto curiosità, aveva incollato alla tv 1.310.000 spettatori pari al 7.4%. La seconda puntata del 7 novembre 2023 ha registrato: 802.000 spettatori (share al 4.7%). Un vero e proprio tonfo! Come andrà la terza puntata dal punto di vista degli ascolti?

L’appuntamento con Boomerissima è per martedì in prima serata su Rai2.