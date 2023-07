Blanco incanta San Siro e nonostante la pioggia intensa continua il suo show sul palco. Il cantante, dopo il successo del concerto all’Olimpico del 4 luglio, arriva a Milano per il suo spettacolo in cui mostra tutta la sua bravura sia a livello vocale che di padronanza scenica. Vediamo insieme cosa è successo e chi erano gli ospiti del concerto di Blanco.

Blanco a San Siro, il diluvio non ferma il concerto: ”È’ stato magico sotto la pioggia”- VIDEO

Blanco si è esibito ieri 20 luglio 2023 a Milano, allo stadio San Siro. Il suo spettacolo ha visto alternarsi quattro blocchi diversi: dal rock allo stile intimo, da arrangiamenti suggestivi con orchestra e coro all’accompagnamento della band composta dall’amico e produttore Michelangelo, da Carmine Landolfi (batteria) ed Emanuele Nazzaro (basso). Durante il concerto di Blanco a San Siro è venuto a piovere ma il maltempo non ha fermato i suoi fan che sono rimasti anche sotto la pioggia.

Blanco quindi ha voluto ringraziare tutti attraverso una storia sul suo profilo instagram:

“È stato magico sotto la pioggia e voi siete semplicemente fantastici. Porterò questo concerto nel cuore per sempre. Grazie“.

I video del temporale e di Blanco che canta sotto la pioggia sono finiti in rete e in particolare su Tik Tok.

Non sono mancati momenti auto-ironici in cui il cantante, in perfetto ‘stile Sanremo’, ha dato dei calci a delle lettere in polistirolo distruggendole.

Il duetto di Blanco con Mahmood e gli altri ospiti

Ospite d’eccezione del concerto di Blanco è stato Mahmood con cui il cantante bresciano ha vinto Sanremo. I due hanno duettato insieme ed emozionato tutti con ‘Brividi’. Poi Blanco ha cantato “Tutti muoiono” con Madame, “Bon Ton” di Drillionaire con Lazza e “Nemesi” con Marracash. Nel pubblico era invece presente Marco Mengoni che ha postato delle storie di sostegno al cantante bresciano.

Blanco ha anche sfoggiato gli altri assi del suo repertorio cantando i brani contenuti nell’album ‘Innamorato’. Tra i suoi successi il pubblico ha cantato con lui ‘L’isola delle rose’, ‘Un briciolo di allegria’, ‘Lacrime di piombo’.