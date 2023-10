Grande attesa per la seconda puntata di Blanca 2, la serie tv campione di ascolti di Rai1 con protagonista Maria Chiara Giannetta. Dopo il primo episodio cosa succederà alla giovane consulente della polizia, specializzata nel décodage dei file audio?

Blanca 2, la seconda puntata su Rai1: le anticipazioni

Giovedì 12 ottobre 2023 dalle ore 21.30 torna su Rai1 “Blanca 2“, la serie tv prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Dopo il boom di ascolti della prima puntata, il personaggio interpretato magistralmente da Maria Chiara Giannetta è pronta a stupire ancora in una seconda puntata che si preannuncia davvero imperdibile. Gli episodi, liberamente tratti dai romanzi di Patrizia Rinaldi, vedranno la protagonista non vedente impegnata in nuove indagini. Con lei il suo fidatissimo ed inseparabile cane Linneo e l’ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno.

La seconda puntata di stasera, dal titolo “Il ladro di cani” vedrà Bacigalupo indagare su un giro di combattimenti tra cani. Blanca, invece, sarà impegnata a districarsi in una serie di vicende personali che la metteranno anche dinanzi a delle scelte. La giovane consulente della polizia è sempre più vicina a Sebastiano. Un avvicinamento che fa ingelosire l’ispettore Liguori fino a quando nella sua vita non ritorna Veronica, un’avvocatessa a cui è legato da una storica amicizia. L’arrivo di Veronica nella vita di Liguori provocherà un certo fastidio alla nostra Blanca.

Blanca 2, tutto il cast della seconda stagione

La seconda stagione di Blanca 2 si conferma un grandissimo successo di critica e pubblico. Tra gli attori protagonisti dei sei episodi inediti ritroviamo molti voti noti; a cominciare dalla protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca Ferrando, ma anche Giuseppe Zeno in quelli dell’ispettore Michele Liguori. E ancora riconfermato Pierpaolo Spollon nel ruolo di Sebastiano e Enzo Paci nel ruolo del Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo.

Completano il cast:

Sara Ciocca è Lucia Ottonello

Federica Cacciola è Stella

Ugo Dighero è Leone Ferrando

Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità

Michela Cescon è Elena

Stefano Dionisi è Polibomber

Chiara Baschetti è Veronica Alberici

Raffaele Esposito è Paolo Sivori

Carlo Sciaccaluga è Ivan Scarabotti

L’appuntamento con la nuova stagione di Blanca 2 è il giovedì sera in prima serata su Rai1.