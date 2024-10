Negli ultimi due mesi, l’attrice americana Blake Lively sta attraversando una crisi di immagine che, per certi aspetti, ricorda quanto accaduto a Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro Gate. Parliamo di una star di livello internazionale, sposata con uno degli attori più ricchi di Hollywood, Ryan Reynolds, e fino all’estate scorsa una delle figure femminili più apprezzate sui social.

Blake Lively, la reputazione è ancora a pezzi: cosa sta succedendo?

Blake Lively, una delle attrici più amate di Hollywood, sta vivendo una crisi reputazionale significativa dopo la promozione del suo film It Ends With Us. Il film, che tratta temi delicati come la violenza domestica, ha attirato critiche, in particolare da parte di vittime che hanno trovato il tono della promozione inadeguato e fuori luogo. Le polemiche sono aumentate a causa di un approccio troppo leggero, con critiche che accusano Lively di promuovere il film in modo “superficiale” e poco rispettoso delle tematiche trattate.

L’attrice ha anche scherzato in alcune interviste su argomenti poco consoni al tema, suscitando ulteriore indignazione. Nonostante il successo al botteghino del film, la sua reputazione ne è uscita danneggiata, con molte critiche sui social e richieste di un approccio più sensibile. Lively ha risposto cercando di spiegare la complessità del suo personaggio, sottolineando che la protagonista non è solo una vittima, ma una donna che si ridefinisce attraverso le sue esperienze. Tuttavia, il pubblico sembra ancora diviso.

L’attrice ha avuto problemi anche con il suo account Instagram durante la promozione di It Ends With Us. A causa delle critiche ricevute per il modo in cui ha gestito la promozione del film, ha deciso di limitare i commenti sul suo profilo, che conta milioni di follower. La decisione è arrivata dopo che molti utenti l’hanno attaccata duramente per aver promosso il film in modo considerato insensibile e distaccato.

Un caso che per certi aspetti è simile a quello della Ferragni

Il caso di Blake Lively ha diverse somiglianze con quello di Chiara Ferragni, soprattutto per quanto riguarda la crisi reputazionale. Lively, come Ferragni durante lo scandalo del “Pandoro Gate”, è stata criticata per un atteggiamento percepito come superficiale e inadeguato rispetto ai temi delicati trattati, nel suo caso, la violenza domestica nel film It Ends With Us. Entrambe le celebrità sono state accusate di sfruttare i loro progetti per fini personali, con accuse di insensibilità verso i temi affrontati e reazioni negative sui social.