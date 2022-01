In produzione una nuova fiction Rai con protagonista Alessandro Preziosi che si intitola “Black Out”. Una serie mistery dove oltre a Preziosi ritroveremo Marco Rossetti, new entry del cast di Doc – nelle tue mani 2, dove interpreta il dottore Damiano Cesconi. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla fiction: trama, cast e location.

La trama di “Black Out”, nuova fiction Rai1 con Alessandro Preziosi

Le fiction Rai sono garanzia di successo: sarà per questo motivo che Viale Mazzini ha deciso di dedicare più serate alle serie tv, dove gli ascolti sono sempre pazzeschi e non deludono mai. C’è in programma una nuova serie tv con protagonista Alessandro Preziosi che torna a recitare in una fiction Rai. Lo abbiamo visto nel 2019 nel film tv Liberi di Scegliere, ma lo ricordiamo anche in altre fiction Mediaset: “Non Mentire” e “Masantanio”.

La trama della fiction “Black Out” è incentrata su un paesino di montagna che a causa di una valanga viene isolato causando mille difficoltà agli abitanti. Un fitto mistero tuttavia avvolge l’accaduto, perché non si capisce se questa tragedia poteva essere evitata; se è stata causata da qualcuno e soprattutto ci si chiede: cosa è realmente successo? Quindi una fiction piena di suspense dalla location meravigliosa.

Black out, location e cast: dove si girerà? Chi vi prenderà parte?

Le riprese della nuova serie tv con Alessandro Preziosi inizieranno a breve: il primo ciack è previsto a febbraio e la location scelta è la Valle di Primiero in Trentino Alto Adige. Una produzione italo – tedesca che andrà in onda la prossima stagione tv. La protagonista femminile è infatti una famosissima attrice tedesca, Rike Schmid, che ha preso parte alle note fiction tedesche ZDF, ma che abbiamo anche visto nel nostro Paese nella serie tv “Maltese – Il Romanzo del Commissario”.

Nel cast oltre ai protagonisti, Preziosi e Schmid troveremo anche:

Marco Rossetti

Aurora Ruffino.

Ancora non si conoscono molti dettagli sulla nuova fiction ma presto vi aggiorneremo su tutte le novità che la riguardano. Vi ricordiamo solo che questo nuovo prodotto segna il ritorno di Preziosi in Rai e che le riprese inizieranno il prossimo mese di Febbraio 2022. Con buona probabilità la fiction la vedremo in autunno se non nella primavera del 2023 per un totale di 4 puntate.