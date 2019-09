Battute finali per Bitter Sweet, con gli “ingredienti d’amore” di Canale 5 che stanno per concludersi e con la fortunata serie tv turca che, qui in Italia, viene fatta terminare verso metà settembre.

Bitter Sweet finisce a settembre 2019 con 2 puntate al giorno: la serie tv in programmazione su Canale 5 fino a venerdì 13

Salvo cambi di programmazione per Canale 5, Bitter Sweet finisce ufficialmente venerdì 13 settembre 2019. Fatta eccezione per variazioni di palinsesto dell’ultim’ora, infatti, la popolare soap opera con gli attori Can Yaman e Ozge Guriel termina in tale data.

Gli episodi finali si portano dietro anche un’altra novità: quella del «raddoppio». Nell’ultima settimana di programmazione, i sentimenti di Nazli e Ferit tengono compagnia ai telespettatori dell’amata serie con ben 2 puntate al giorno.

Da lunedì 9 a venerdì 13 settembre: la prima puntata giornaliera viene trasmessa nel pomeriggio di Canale 5 dalle ore 14.45 alle 15.40. La seconda, invece, fa capolino in palinsesto nell’orario compreso tra le 15.40 e le 16.40.

La presenza, nella guida tv di Mediaset, di questi nuovi orari tv riservati alla soap, va così a smentire le voci circolate di recente, secondo cui uno o più episodi finali sarebbero sbarcati in prima serata. Pare che così non sarà.

Bitter Sweet finisce per sempre: dalla Turchia arriva una nuova soap opera per l’estate 2020 di Canale5?

Ma Bitter Sweet finisce per sempre oppure no? Almeno per il momento, non esistono nuove puntate turche che formano una seconda stagione di Dolunay, la popolare soap opera qui in Italia mandata in onda da Canale5.

Nonostante questo, però, le novità dalla Turchia non mancano. Buone notizie, infatti, arrivano per i fan delle soap in stile Cherry Season, da qualche anno trasmesse nel pomeriggio d’amore della rete ammiraglia Mediaset.

Non si sa ancora se approderà in tv nell’estate 2020. Certo è, però, che: in Turchia esiste già una nuova serie con trama simile a “Bitter” e con protagonisti Can Yaman e Sanem Aydin. Il titolo è Erkenci Kus e, in questo caso, “Ferit” veste i panni di un fotografo.

Insomma, visti i buoni ascolti registrati da Bitter Sweet – da non sottovalutare quei picchi di 20% di share in piena estate e di circa 2 milioni di telespettatori medi – non è che per l’anno prossimo si decida di importare anche questa nuova serie? Vedremo.