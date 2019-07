Aiuto gradito, ma inaspettato? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di oggi, martedì 23 luglio 2019, Nazli ha ricevuto dal padre i soldi necessari per portare a termine l’apertura del suo nuovo ristorante; la giovane cuoca, infatti, si è affrettata a firmare tutti i documenti del caso, così da realizzare il suo sogno il prima possibile. Rivediamo, allora, tutte le odierne scene della soap opera turca, in questo nuovo video Mediaset ufficiale, disponibile in streaming on demand.