Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va verso il finale di stagione. Anche questo martedì 10 settembre 2019, infatti, due sono state le puntate che Mediaset ha mandato in onda nel pomeriggio di Canale 5. Nei due nuovi episodi della soap opera, trasmessi oggi in tv:

Nazli è stata costretta ad allontanarsi da Ferit. Aslan, però, è sembrato convinto che la giovane cuoca gli stia nascondendo qualcosa. Intanto, il piano di Hakan sta procedendo indisturbato;

Ferit ha provare a capire inutilmente quale sia la vera motivazione della distanza di Nazli. Nel frattempo, Engin, Manami, Fatos e Tarik hanno preso parte ad una escape room.

In attesa del nuovo appuntamento di domani, mercoledì 11 settembre, ecco qui i video Mediaset ufficiali per rivedere, in streaming on demand s’intende, entrambe le puntate intere di Bitter Sweet di oggi.