Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore sono piene di colpi di scena. Ferit e Nazli si sposeranno, provocando le ire di Demet e Hakan. Quest’ultimo avrà in mente un piano per rovinare la vita del marito della cuoca. Nel dettaglio, gli spoiler degli episodi che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 agosto su Canale 5, dalle ore 14.40 alle 16.25. La Soap, in occasione della sospensione estiva de’ Il Segreto, si allungherà nel periodo di agosto.

Anticipazioni Bitter Sweet: Ferit fa una proposta a Nazli

Ferit sarà sempre più convinto che Hakan abbia commissionato l’omicidio dei genitori del piccolo Bulut. In attesa di qualche conferma da parte della polizia, l’architetto riceverà la visita di Hakan il quale gli farà capire di essere innocente. Asuman, dopo essere stata minacciata pesantemente da Demet, andrà a trovare Deniz per scusarsi delle sue malefatte.

Nonostante il gesto ignobile della sorellina di Nazli, il giudice deciderà di affidare Bulut ai coniugi Onder. L’affarista della Pusula Holding non vorrà arrendersi e avrà già in mente un piano geniale per togliere il bambino dalle grinfie di Hakan e Demet. Per attuare il progetto, Ferit chiederà a Nazli di sposarlo.

Anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto: Hakan incastra Ferit

Nelle puntate di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore in programma fino al 9 agosto su Canale 5, Ferit annuncerà il fidanzamento ufficiale con Nazli. Nessuno dei presenti alle festicciola sospetterà che si tratti di una farsa per ottenere la custodia esclusiva del piccolo Bulut. I genitori della cuoca, però, non approveranno questo imminente matrimonio.

Anche nel giorno del matrimonio, Ferit e Nazli lavoreranno fino a qualche ora prima di andare all’altare. Demet, accecata dalla gelosia, rinchiuderà la cuoca all’interno della cella frigorifera. Per fortuna, a salvarla ci penserà Deniz. La sorella di Asuman, dopo tanti ostacoli, riuscirà a sposare Ferit. Il giorno successivo, l’affarista mostrerà a Hakan una copia della richiesta di affidamento del loro nipotino. Non sopportando l’idea che Nazli sia diventata la moglie di Ferit, Deniz deciderà di partire con Alya.

Hakan, per evitare che il suo nemico ottenga l’affidamento di Bulut, deciderà di tendergli una trappola. In seguito, la polizia arresterà Ferit per contrabbando di sostanze illecite. Anche se non ci sono le prove che possano inchiodarlo, tutti saranno convinti che dietro a tutto questo ci sia lo zampino del malvagio Onder.