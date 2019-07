Le anticipazioni di Bitter Sweet annunciano clamorosi colpi di scena. Ferit scoprirà chi è stato a vendere a Demet le foto dei documenti di Demir. Nazli penserà di lasciare Istanbul mentre Hakan minaccerà di morte Demet per aver interrotto la gravidanza a sua insaputa. Di seguito, le trame delle puntate della soap turca che sarà trasmessa da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto su Canale 5.

Anticipazioni Bitter Sweet: il piano malefico di Deniz

Durante la festa d’inaugurazione del ristorante di Nazli, l’affarista della Pusula Holding inviterà la cuoca a ballare con lui. In mezzo alla sala piena di gente, Deniz osserverà la scena corroso dalla gelosia. In seguito, invierà la penna usb di Demet a Ferit per fargli sapere tutta la verità su Asuman e Nazli. Accecato dalla rabbia, l’affarista chiederà spiegazioni alla cuoca. Quest’ultima ammetterà di avergli mentito per proteggere sua sorella.

Dopo questa confessione, il burbero Aslan deciderà di riprendere la sua quota del ristorante di Nazli e Manami. Triste e disperata, Nazli deciderà lasciare Istanbul e di ritornare nel suo paese natale con la sorella Asuman. Ferit, ancora arrabbiato e deluso, si sfogherà con Engin. Quest’ultimo riuscirà a farlo tornare in sé e a convincerlo a non riprendere la sua quota del ristorante.

Violenta lite tra Hakan e Demet in Bitter Sweet

Le anticipazioni degli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, in onda dal 29 luglio al 2 agosto, si soffermeranno su Nazli e Ferit. I due protagonisti della soap turca vivranno momenti di forte tensione. Manami tenterà di ricucire il loro rapporto, organizzando una riunione di lavoro ma non andrà come sperato. Nel frattempo, Ferit scoprirà che Hakan è coinvolto nell’omicidio di Demir e Zeynep.

Asuman, credendo che Demet abbia tradito il loro patto di segretezza, informerà Hakan che sua moglie ha abortito senza dirgli nulla. Il malvagio Onder andrà su tutte le furie e minaccerà di morte Demet. La violenta lite dei coniugi spaventerà di brutto Bulut, tanto da chiamare Nazli. Ferit e Deniz giungeranno nella villa degli Onder prima della cuoca. L’affarista aggredirà brutalmente Hakan e lo accuserà di aver ucciso i genitori del piccolo Bulut. Il malvagio Onder, invece, negherà di essere coinvolto in quella faccenda.