Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore sono piene di novità e di clamorosi colpi di scena. Nazli riceverà una visita inaspettata mentre Demet scoprirà i loschi affari di Hakan. Quest’ultimo vorrà scoprire i motivi che hanno spinto la cuoca a stare lontano da Ferit. Per saperne di più, non resta che leggere gli spoiler degli episodi della soap turca in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio su Canale 5.

Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore: Nazli riceve una visita inaspettata

Nazli sarà sempre più intenzionata ad aprire un ristorante insieme a Manami. L’aspirante chef chiederà alla banca di farle un prestito, ma non lo otterrà. Il malvagio Hakan verrà a sapere da Alya che la sorella di Asuman ha lasciato il lavoro a casa di Ferit, e sarà intenzionato a scoprire i motivi.

Il padre di Nazli farà visita alla figlia e le darà i soldi per aprire il ristorante. Felicissima, la cuoca andrà subito a firmare i documenti per prendere possesso del ristorante. Un imprevvisto demoralizzerà la cuoca e la sua socia Manami: il terzo socio in affari, Ali, si è tirato indietro all’ultimo secondo. Chi lo sostituirà? Nel frattempo, il marito di Demet escogiterà un losco piano per buttare via Ferit dalla Pusula Holding.

Anticipazioni Bitter Sweet dal 22 al 26 luglio: il gesto di Demet

Gli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore che andranno in onda dal 22 al 26 luglio su Canale 5, si concentreranno sui coniugi Onder. Demet origlierà di nascosto una conversazione privata del marito e rimarrà scioccata da ciò che sentirà. Dopo averci pensato un po’, la zia del piccolo Bulut deciderà di andare alla stazione di polizia per denunciare gli affari illegali di Hakan.

La polizia farà irruzione nel magazzino dove si trova il signor Onder, che viene ferito a un braccio. Nonostante tutto, Hakan riuscirà a presentarsi all’evento fotografico organizzato da sua moglie. Dopo tanti ostacoli, Nazli vedrà coronarsi il suo più grande sogno, ovvero aprire il ristorante.