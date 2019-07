Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore riportano clamorosi colpi di scena. Demet decide di abortire e Asuman approfitta della situazione per ricattarla. Nazli lascia il lavoro a casa di Ferit per incoronare uno dei suoi più grandi sogni.

Anticipazioni Bitter Sweet dal 15 al 19 luglio

La moglie di Hakan, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, si reca in una clinica per abortire. Asuman approfitta di questa situazione per tenerla sotto schiaffo: se rivela a Ferit la storia delle foto, Hakan verrà a sapere dell’aborto.

Nazli decide di lasciare il lavoro a causa di Ferit e questo gesto lascia l’affarista senza parole. Deniz le chiede di lavorare nel suo nuovo locale, ma l’aspirante cuoca gli chiede del tempo per riflettere. Il marito di Demet decide così di partecipare alla riunione della Pusula Holding, ma riceve una fredda accoglienza. Ferit non accetta le dimissioni di Nazli e la costringe a rispettare la clausola stipulata nel contratto.

Bitter Sweet anticipazioni fino al 19 luglio

Le trame degli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, si soffermano sull’insofferenza di Nazli. L’aspirante cuoca non se la sente di rispettare la clausola imposta dal contratto di lavoro per via delle malefatte di Asuman. Il fratello di Demet le propone così di anticipare la somma di tasca propria. In seguito, Deniz prende la decisione di affrontare l’affarista della Pusula Holding, accusandolo di essere una persona profondamente sgarbata e che vuole tenere tutto sotto controllo.

Dopo la discussione con il fratello di Demet, l’Aslan decide di accettare le dimissioni di Nazli. Quest’ultima, sollevata e felice, finalmente può incoronare il suo più grande sogno: aprire un ristorante giapponese insieme a Manami. Ferit, dopo aver saputo della nuova attività della sua ex dipendente, si stupisce che lei non gliene abbia parlato.