Le anticipazioni di Bitter Sweet della settimana dall’8 al 12 luglio annunciano novità davvero interessanti. Bulut scapperà di casa, facendo preoccupare i suoi zii e Nazli. Quest’ultima, dopo aver baciato il suo datore di lavoro, assumerà un atteggiamento sfuggente nei confronti di Ferit. Nel frattempo, Demet scoprirà di essere incinta e prenderà una decisione drastica all’insaputa di Hakan.

Anticipazioni Bitter Sweet, trame dall’8 al 10 luglio

Lunedì 8 luglio: Dopo la sentenza del giudice concernente la custodia esclusiva del piccolo Bulut, Nazli discuterà animatamente con Asuman. L’uomo la incolperà di aver distrutto la vita del bambino e del signor Aslan. La sorellina farà presente che anche Nazli ha influenzato la decisione del giudice. L’aspirante cuoca deciderà di raccontare tutta la verità al suo datore di lavoro, ma i due finiranno per baciarsi.

Martedì 9 luglio: Bulut, infelice di vivere nella villa degli zii Demet e Hakan, deciderà di fuggire. Durante la fuga, il bambino rischierà anche di essere investito da un’automobile. Nazli e Ferit si metteranno sulle sue tracce e lo troveranno nella casa dei suoi defunti genitori. Sul posto arriveranno anche i malvagi zii con la polizia. L’episodio si concluderà con Bulut che ritornerà nella villa dei coniugi Onder.

Mercoledì 10 luglio: In questa puntata di Bitter Sweet, Nazli tenterà in tutti i modi di non incrociare il suo datore di lavoro. Ferit si accorgerà che la cuoca ha un comportamento evasivo nei suoi confronti e le chiederà il motivo.

Anticipazioni Bitter Sweet, trame 11 -12 luglio

Giovedì 11 luglio: Ferit cercherà di parlare con Nazli del loro bacio scambiato la scorsa notte e dei sentimenti che hanno provato, ma la cuoca continuerà a evitarlo come la peste. Nel frattempo, Demet scoprirà di essere in dolce attesa, ma s’incontrerà di nascosto con una ginecologa per abortire.

Venerdì 12 luglio: Hakan andrà a trovare Deniz nel suo locale. Gli riempirà di complimenti per il suo nuovo lavoro e lo spronerà a inseguire i suoi sogni. Alla conversazione sarà presente anche il burbero Aslan, che ricorderà al giovane Kaya che il mondo degli affari è molto spietato.