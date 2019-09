Tutto inizia e finisce. Vale anche per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, serie turca che, quest’estate, ha letteralmente spopolato nel pomeriggio di Canale 5. Ma ci sarà o no una nuova stagione con protagonisti Ferit e Nazli?

Bitter Sweet 2, ci sarà o no la nuova stagione della popolare serie turca? Nel 2020 potrebbe arrivare Erkenci Kus

La news ufficiale è che Bitter Sweet 2 non ci sarà. Almeno per il momento, infatti, una seconda stagione della popolare serie tv made in Turchia non è stata prodotta e molto probabilmente non si farà neppure in futuro.

La prima serie, qui in Italia trasmessa nel formato da 80 episodi, in Turchia è andata in onda fino al dicembre 2017 e con una programmazione diversa da quella riservata al Belpaese.

Tuttavia, la Turchia sembra prolifica dal punto di vista della creazione di serie del genere. Infatti, dopo i successi, di Cherry Season e Bitter Sweet, pare che: in vista dell’estate 2020, gli occhi degli addetti ai lavori siano già puntati verso la novità Erkenci Kus.

Protagonista di queste nuove puntate, girate sulla falsa riga di Bitter Sweet, è sempre l’attore Can Yaman. Da uomo d’affari, però, Can diventa un fotografo e la trama di questa nuova serie sembra neppure troppo distante dalla precedente:

Sanem è una ragazza giovane che sogna di fare la scrittrice. Costretta, però, dai genitori ad accettare un matrimonio combinato e a trovare un lavoro, finisce per innamorarsi del suo capo Jan.

Bitter Sweet: attesa per il finale di stagione, in onda venerdì 13 settembre 2019

Capendo che, almeno per ora, la seconda serie di Bitter Sweet non si farà, cresce intanto l’attesa per il finale di stagione della prima, qui in Italia trasmesso su Canale 5 venerdì 13 settembre 2019. Ecco, allora, le anticipazioni degli episodi finali 79 e 80:

Ultimo giorno dell’anno. Deniz organizza una festa nel suo locale. A ritmo di musica, la notte di Capodanno tutti si divertono a fantasticare sulla loro vita. Intanto, Nazli fa a Ferit un annuncio molto speciale.

Termina così, anche lasciando libera la fascia oraria 14.45 – 16.15 per l’atteso ritorno in tv di Uomini e donne, l’apprezzata avventura tv sentimentale con protagonisti il bell’imprenditore dal cuore d’oro e la giovane cuoca innamorata anche della vita.