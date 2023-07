In vista delle presentazioni dei prossimi palinsesti Tv di: Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery, le voci che susseguono in queste ore sono tante e tutte vanno prese con le pinze. Una su tutte è quella che riguarderebbe il passaggio della conduttrice Bianca Berlinguer da Rai 3 dove conduce CartaBianca a Mediaset, dove ad attenderla ci sarebbe per lei una prima serata su Rete4.

Bianca Berlinguer lascia la Rai e va a Mediaset?

Al momento sull’addio di Bianca Berlinguer alla Rai per passare a Mediaset non c’è nulla di confermato. La conduttrice dovrà decidere entro domenica, perché lunedì 3 luglio i palinsesti Rai dovranno essere approvati dal consiglio di amministrazione che li ha già esaminati. Una volta approvati, un passo indietro della conduttrice le costerebbe una penale, come quella che pende ora su Lucia Annunziata per aver stracciato il suo contratto con un anno di anticipo.

A Mediaset smentiscono

A Mediaset nel frattempo c’è chi smentisce tutto: «Macché, i nostri palinsesti sono già chiusi». «Figuriamoci se apriamo una guerra con la Rai su Berlinguer!». Ancora più netti sono a Discovery dove smentiscono ufficialmente che qualsiasi trattativa sia in corso con la giornalista.

Se da un lato, a quanto pare ci sarebbe una prima serata su Rete4, quale sarebbe la controfferta dei vertici Rai alla giornalista quando è stata convocata al settimo piano di Viale Mazzini?

La possibile proposta Rai

Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, il direttore generale Giampaolo Rossi le avrebbe prima di tutto fatto notare che quello di Berlinguer è rimasto l’unico talk politico in prima serata. Poi sarebbe stato chiarito anche il fatto che «non è possibile sospendere la programmazione Rai per non inficiarne gli ascolti».

Alla trasmissione invece sarebbe stato assicurata un’adeguata e promozione, libertà assoluta sugli inviti e un budget per gli ospiti. Argomento quest’ultimo che starebbe a cuore alla Berlinguer, in quanto da sempre lamenta il fatto di non poter combattere a armi pari contro altre reti che retribuiscono alcuni ospiti per averne l’esclusiva.

Presentazione palinsesti Mediaset 4 luglio e Rai 7 luglio

I vertici Rai contano anche sul fatto che Bianca Berlinguer è una dirigente interna dell’azienda, condizione che Mediaset non offrirebbe. Quanto alla paura della giornalista di essere messa da parte il prossimo anno a fronte di ascolti non ottimali, in Rai assicurano: «Fin qui abbiamo avuto solo conduttori che se ne sono andati di loro volontà». E poi «epurare» Berlinguer farebbe scoppiare una guerra politica senza precedenti.

Cosa sceglierà di fare la conduttrice? Lo sapremo solo dal 4 al 7 luglio con la presentazione dei palinsesti Tv: il 4 quelli di Mediaset a Cologno Monzese e il 7 quelli della Rai a Napoli.