Bianca Balti, icona di stile e forza, è la protagonista indiscussa della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti nella conduzione insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Durante la conferenza stampa di oggi, la top model ha mostrato ancora una volta la sua determinazione e il suo spirito combattivo, raccontando con grande sincerità il significato della sua partecipazione al Festival.

Sanremo 2025 – Bianca Balti in conferenza stampa

“Non vengo a fare la malata di cancro”, ha dichiarato con fermezza Bianca Balti, riferendosi alla sua recente battaglia contro un tumore ovarico. “Quando ho deciso di partecipare, ho detto subito a Carlo: ‘Io sono una top model, voglio indossare tutti i miei abiti e fare concorrenza a Cristiano Malgioglio’. Non vengo per raccontare la malattia, ma per celebrare la vita”.

Un messaggio forte e ispirante che ha conquistato l’attenzione di tutti i presenti.

Bianca Balti ha scelto di salire sul palco dell’Ariston non solo come co-conduttrice, ma come simbolo di resilienza, dimostrando che nonostante le sfide della vita, si può continuare a brillare e a vivere con intensità ogni momento. Durante la conferenza stampa ha anche raccontato come questa occasione rappresenti per lei una rinascita, un modo per tornare a vivere appieno dopo i mesi difficili trascorsi affrontando la malattia.

Eleganza e ironia, queste le armi con cui Bianca affronterà la serata. Non è mancato infatti un accenno di leggerezza: “Voglio fare concorrenza a Cristiano Malgioglio”, ha scherzato, promettendo una sfida a colpi di look e carisma con l’istrionico cantautore.

Il pubblico attende con entusiasmo di vedere cosa riserverà la serata, ma già dalla conferenza stampa odierna è chiaro che Bianca Balti non sarà solo una conduttrice: sarà un simbolo di forza e bellezza, capace di trasmettere un messaggio di speranza e vitalità.

Sanremo 2025 si arricchisce così di un’ulteriore protagonista, pronta a conquistare il pubblico non solo con i suoi abiti straordinari, ma soprattutto con la sua autenticità e voglia di vivere. Una presenza che lascia il segno, trasformando il palco dell’Ariston in una celebrazione della forza femminile.

Bianca Balti e la domanda su Eleonora Giorgi

Sempre durante la conferenza stampa odierna del Festival di Sanremo 2025, è emerso un toccante riferimento a Eleonora Giorgi, l’attrice che sta affrontando una difficile battaglia contro il cancro al pancreas. Bianca Balti, co-conduttrice della seconda serata, ha dichiarato di non aver avuto contatti diretti con Giorgi, ma ha espresso il desiderio di mettersi in comunicazione con lei. Ha sottolineato l’importanza del sostegno reciproco tra donne che vivono esperienze simili, affermando: “Quando ti succede qualcosa di forte nella vita, accade che tu possa avvicinarti a persone che stanno vivendo la stessa esperienza. Sono in contatto con tante donne che stanno attraversando lo stesso percorso. È per quello che dico che voglio trasmettere la mia voglia di vita. Comunque, la sentirò, se avete il contatto datemelo così la sento”.