Mancano due giorni alla prima puntata di BH90210, il reboot di Beverly Hills 90210, trasmesso in anteprima assoluta in America sul canale Fox. Ma come e dove i fan italiani potranno vedere l’attesissima nuova stagione della serie cult anni ’90?

BH90210, il reboot di Beverly Hills 90210 in Italia

Sembrerebbe fatta.. Stando ad alcune indiscrezioni Italia1 ha acquistato il reboot di #BH90210, il revival metatelevisivo di Beverly Hills 90210 in partenza mercoledì 7 agosto in esclusiva su Fox in America. 6 imperdibili episodi che segnano il ritorno in tv di Brandon, Brenda, Steve, Donna, David, Kelly e Andrea. Grandissimo assente Dylan Mckay, il personaggio interpretato da Luke Perry scomparso lo scorso marzo a causa di un ictus.

Un ritorno molto atteso dal pubblico di tutto il mondo, che gioca sull’effetto nostalgia e malinconia. Del resto Beverly Hills 90210 è stata, e continua ad esserlo anche oggi, una delle serie più amate e seguite di sempre. Alzi la mano chi non si è mai immedesimato in uno dei protagonisti, sognando di passeggiare per le strade di Beverly Hills, oppure sognando di trovare un amore alla Brenda e Dylan. Il reboot di #BH90210, prodotto da Tori Spelling (Donna Martin) e Jennie Garth (Kelly Taylor) è stata raccontato così da Jason Priestley (Brandon Walsh” ai microfoni di Good Morning America: “è molto diversa dallo spettacolo originale”.

BH90210, la trama

Stando alle prime indiscrezioni trapelate si tratta di un revival in grande stile che promette grandi sorprese. “I fan dell’originale lo troveranno incredibilmente soddisfacente” ha raccontato Jason Priestley anticipando:

Tutti stanno rifacendo qualche show e il cast di Beverly Hills 90210 finisce per riunirsi insieme ad una convention di fan. A causa della reazione al nostro ritorno insieme a questa convention dei fan – per quanto folle – decidiamo tutti forse che dovremmo provare a rifare il nostro show. È come uno spettacolo all’interno di uno spettacolo all’interno di uno spettacolo all’interno di uno spettacolo. È molto meta!

BH90210, cast

Nel cast ritroveremo quasi tutti i personaggi di Beverly Hills 90210: Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Jason Priestley e anche Shannen Doherty che alla fine ha accettato di reinterpretare il personaggio di Brenda Walsh per omaggiare l’amico e collega Luke Perry. Non solo, nel cast ci sarà anche Sydney Walsh alias Carol Potter, la madre di Brandon e Brenda.

Durante lo show spazio anche al ricordo di Luke Perry, l’attore che interpretava Dylan Mckay: ”

“Questa è stata la parte più difficile di tutto il processo. Era una grande personalità, aveva un grande cuore ed è stata una grande parte di quello spettacolo, la difficoltà per noi era onorarlo in un modo che non suonasse speculatorio. Speriamo di esserci riusciti”.

L’appuntamento con BH90210 è dal 7 agosto su Fox America. Vi aggiorneremo non appena sarà ufficializzata la data di messa in onda della nuova serie in Italia.