Beppe Convertini torna in tv su Rai 1 con un nuovo programma dal titolo “Azzurro. Storie di Mare”. Un nuovo format che racconterà le bellezze delle nostre coste e non solo. Scopriamo insieme le novità che riguardano il nuovo programma che andrà in onda questa estate.

Beppe Convertini, “Azzurro. Storie di Mare”: quando e dove andrà in onda

“Azzurro. Storie di mare”, andrà in onda su Rai 1 a partire da domenica 15 agosto alle ore 9.30. Quattro in tutto gli appuntamenti domenicali.

Convertini, che ogni sabato e domenica conduce “Uno Weekend” con la bellissima Anna Falchi, in questa nuova avventura visiterà le più belle coste d’Italia, raccontando le storie di chi vive il mare, e di chi ogni giorno si adopera per difenderlo da ogni forma di inquinamento.

“Azzurro. Storie di Mare”: il racconto delle nostre coste

La trasmissione prende spunto dal primo anno del decennio che l’Onu ha dedicato alle Scienze oceaniche e parlerà di ciò che ruota attorno alle coste italiane. Ad essere mostrate saranno le bellezze del mare, ma anche i piaceri che ci offre ogni giorno, come quelli della cucina, dello sport e del turismo. La trasmissione ci offrirà inoltre, un occhio particolare sui pericoli che il più grande sistema ecologico del pianeta sta correndo.

Beppe Convertini e Greta Pierotti insieme ad “Azzurro. Storie di Mare”

Ad accompagnare Beppe Convertini in questo viaggio ci sarà Greta Pierotti (Rai Yoyo) e Marco Faimali, biologo marino e divulgatore scientifico.

Durante la mesa in onda non mancheranno degli incontri con ospiti d’eccezione. Il conduttore ha postato sui suoi social alcune foto che lo ritraggono durante le riprese della trasmissione con alcuni personaggi noti come: Valeria Marini, Leo Gullotta, Totò Schillaci, sono solo alcuni dei tanti volti noti che saranno protagonisti del viaggio lungo le coste Italiane, dalla Puglia alla Sicilia, dalla Liguria alla Sardegna di “Azzurro. Storie di Mare”.

“Azzurro. Storie di mare” è un programma firmato da Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli e scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi. La regia è affidata a Daniele Carminati. Il programma è realizzato da 4 Elements, una content factory di progetti multimediali che hanno in comune la sostenibilità integrale (la produzione è di Showlab in collaborazione con FPT, il CNR e l’Arma dei Carabinieri).