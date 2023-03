Nella prima serata di stasera, Venerdì 17 marzo (inizio alle ore 21.25 circa), su Rai Uno andrà in onda la seconda della quattro puntate previste di Benedetta primavera. Conduce Loretta Goggi, che dopo 30 anni torna ad essere la primadonna di uno show. La cantante, attrice e imitatrice, affiancata dal duo comico Luca e Paolo, ripercorre oltre 60 anni di televisione italiana parallelamente alla sua sfolgorante carriera personale. Del resto, chi meglio della Goggi, icona del piccolo schermo, poteva presentare un format di questo tipo? Di seguito vi diciamo quali saranno gli ospiti della serata.

Benedetta primavera del 17 marzo: ospiti seconda puntata

Uno dei punti di forza di Benedetta primavera, un programma che si propone di viaggiare negli ultimi decenni dello spettacolo italiano confrontando passato e presente, sono gli ospiti. Ogni appuntamento prevede il contributo di personaggi importanti.

Nella seconda puntata ci saranno la ex ragazzina di Non è la Rai Ambra Angiolini, la cantante Fiorella Mannoia, il conduttore e attore Flavio Insinna, il comico e imitatore Giorgio Panariello, il musicista Morgan, l’inossidabile soubrette Amanda Lear e l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero. Tutti grandi nomi come potete vedere, ognuno dei quali si esibirà insieme alla padrona di casa in sketch, duetti canori, dialoghi brillanti e tanto altro ancora. In Benedetta primavera infatti, ci si addentra nello spettacolo a 360°: non solo tv ma anche teatro, cinema e musica.

Il ritorno di Loretta Goggi

Quello di Loretta Goggi è uno dei nomi storici dello spettacolo del nostro Paese. L’eclettica artista ha esordito ancora bambina come attrice esattamente 63 anni fa.

Benedetta primavera è anche un modo per festeggiare la sua lunga e prestigiosa carriera. La Goggi torna alla conduzione dopo molti anni nei quali l’abbiamo vista spesso come giurata nell’ambito di varie trasmissioni (recentemente nel fortunato Tale e Quale Show, con Carlo Conti), ma non al timone di un varietà tutto suo. I suoi numerosi fans, sono così accontentati.