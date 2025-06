Questa sera, martedì 3 giugno 2025, torna su Rai 2 Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Questa settimana altri tre ospiti si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la puntata di stagione che andrà in onda questa sera. Vediamo chi sono.

Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 3 giugno 2025

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della prima puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siederanno sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: Lucrezia Lante della Rovere, Guè e Bianca Balti

Conosciamo meglio gli ospiti

Ecco le biografie in breve degli ospiti di questa sera a Belve

Lucrezia Lante della Rovere

Attrice ed ex modella italiana, figlia del duca Alessandro Lante della Rovere e della stilista e scrittrice Marina Ripa di Meana. A 15 anni inizia la sua carriera come modella, a Milano, poi alla moda affianca la recitazione. Debutta sul grande schermo con il film di Mario Monicelli, Speriamo che sia femmina, in seguito partecipa ad altre importanti pellicole. Per il piccolo schermo ha preso parte a numerose fiction di successo tra cui Orgoglio, Donna detective, La dama velata e La strada di casa. Nel 2022 esordisce nella scrittura con la sua autobiografia con il libro Apnea. La mia storia. Madre di due gemelle, Ludovica e Vittoria, nate dall’unione con il presidente del CONI Giovanni Malagò, con il quale è stata unita sentimentalmente 4 anni. Successivamente è stata legata per 7 anni all’attore, regista, produttore e politico Luca Barbareschi.

Guè

In precedenza noto come Guè Pequeno, pseudonimo di Cosimo Fini, è un rapper italiano. È uno dei tre membri dei Club Dogo. A partire dal 2011 ha intrapreso una carriera solista, nel corso della quale ha pubblicato dieci dischi. Nella sua carriera si annoverano tante collaborazioni di successo con diversi artisti italiani ed internazionali. Nel 2025 partecipa al Festival della Canzone italiana di Sanremo insieme a Shablo, Tormento dei Sottotono e Joshua.

Bianca Balti

È una top model italiana, volto principale di numerose case di moda, tra cui Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Mugler, Missoni e Karl Lagerfeld, oltre ad essere prima modella italiana a sfilare per Victoria’s Secret. Appare sulle copertine di diverse riviste. Tra gli altri, ha al suo attivo diversi servizi fotografici per la versione giapponese di Vogue. Nel 2011 è tra le protagoniste del calendario Pirelli, mentre a novembre viene scelta dall’azienda cosmetica L’Oréal come nuova testimonial internazionale. Nel 2007 debutta nel mondo del cinema come una delle principali interpreti del film Go Go Tales per la regia di Abel Ferrara. Nel 2006 sposa il fotografo Christian Lucidi, dal quale nel 2007 ha una figlia; la coppia si separa nel 2010. Nel 2013 è ospite all’ultima serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nel 2025 torna al Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti. Nel 2022 subisce una doppia mastectomia preventiva, dopo essersi scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. Nel settembre 2024 rivela di avere un cancro ovarico al terzo stadio.