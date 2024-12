Questa sera, martedì 17 dicembre 2024, torna con la quinta puntata su Rai 2 Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la quinta puntata di stagione che andrà in onda stasera.

Belve con Francesca Fagnani, stasera su Rai 2: Anticipazioni e ospiti del 17 dicembre

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro le domande pungenti della conduttrice, avrà come ospiti della quinta ed ultima puntata di questa fortunatissima stagione tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siederanno sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani, questa settimana sono il cantante Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, tra gli artisti musicali più amati dagli italiani. Il deejay con il suo immancabile sorriso è pronto a tenere incollati allo schermo i telespettatori.

Tra gli ospiti anche una vera e propria belva dell’editoria italiana, il giornalista Vittorio Feltri, spesso al centro di polemiche per le sue esternazioni talvolta fuori le righe, pronto anche lui a prendersi la scena durante l’ultima puntata di stagione di Belve.

In chiusura anche Elisa Todesco, ai più noti come Taylor Mega, è l’influencer ospite nell’ultime puntata di Belve. Conosciuta in tutto il mondo per la sua fama e per il suo fascino da modella. Protagonista nell’ultimo dissing tra Tony Effe e Fedez, Taylor Mega è pronta a svelare retroscena e curiosità.

Comici a Belve

Non solo interviste a Belve, durante la puntata, come anticipato da Francesca Fagnani, nell’intervistata al Corriere: “Oltre alle interviste, in ogni puntata spazio a nomi della comicità italiana a rotazione. Non mancherà poi la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve”.