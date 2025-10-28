Sta per tornare “Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani. La nuova sesta stagione debutta stasera, martedì 28 ottobre alle 21.20 su Rai 2, con cinque puntate settimanali prodotte da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia.

Belve 2025: Gli ospiti della prima puntata e la grande sorpresa di stagione

Come da tradizione, la giornalista romana sarà protagonista dei celebri faccia a faccia senza filtri, intervistando personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della cronaca. “Belve” continua a distinguersi per il suo stile diretto, ironico e tagliente, che mette gli ospiti di fronte a domande scomode ma sempre intelligenti.

La prima puntata promette scintille grazie a tre nomi di grande richiamo: Isabella Rossellini, Belén Rodríguez e Rita De Crescenzo. Ma la vera sorpresa di questa edizione è la partecipazione di Maria De Filippi, tra le ospiti più attese e inedite del programma. Un’intervista che si preannuncia imperdibile per i fan del talk di Rai 2.

Belve e la formula vincente: tre interviste per ogni puntata

In ogni appuntamento, Francesca Fagnani incontra tre ospiti disposti a mettersi in gioco, pronti a rispondere alle sue domande chiare e spesso irriverenti. È proprio questo equilibrio tra ironia e profondità a rendere “Belve” uno dei programmi più apprezzati del palinsesto Rai.

Belen e le anticipazioni sulla sua intervista

Nel corso del faccia a faccia, Francesca Fagnani le chiede: «Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava?».

Belen risponde con schiettezza: «Avrei meritato qualcosa in più».

Alla domanda su cosa intenda, la showgirl spiega: «Che mi facessero parlare. Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro».

Belen: “Ho avuto una dipendenza da benzodiazepine”

Durante l’intervista, Belen ha raccontato uno dei periodi più bui della sua vita:

«Ho avuto una dipendenza da benzodiazepine. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi, sono finita in una clinica a curarmi».

Un momento di grande vulnerabilità che la conduttrice argentina ha deciso di condividere pubblicamente, mostrando un lato più autentico e umano.

Non poteva mancare un passaggio sulla sua vita sentimentale. Alla domanda sull’amore più importante della sua vita, Belen risponde senza esitazioni: «Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo».

Parlando invece dell’ex marito Stefano De Martino, la showgirl aggiunge: «Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia».