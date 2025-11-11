Oggi, martedì 11 novembre 2025, Belve non andrà in onda come di consueto avviene il martedì sera. Il programma ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani salta una puntata. Con una nota pubblicata sui social, Rai 2 ha fatto sapere che questa sera la puntata prevista del programma di interviste non sarà mandata in onda. Ecco di seguito il perchè di tale decisione da parte della seconda rete della tv di stato e il motivo quindi del cambiamento di programmazione di Rai 2.

Questa sera Belve non va in onda: perchè? Il motivo

I telespettatori appassionati di Belve, noto programma in onda il martedì in prima serata su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani questa settimana salta un turno. La puntata prevista per oggi, martedì 11 novembre 2025, infatti non andrà in onda come di consueto. Al posto del programma dedicato alle interviste a personaggi noti del mondo della tv, dello sport, della politica e dello spettacolo in generale, andranno in onda gli ATP Finals 2025, prestigioso torneo di Tennis in corso in questi giorni all’Inalpi Arena di Torino.

Belve quindi lascia spazio allo sport, scelta necessaria visto che da sempre Rai 2 è la rete dedicata a eventi sportivi di rilevanza internazionale, in modo particolare se questi si svolgono in Italia come nel caso degli ATP Finals.

Quando andrà in onda Belve?

I telespettatori appassionati di Belve non dovranno temere. Il programma condotto da Francesca Fagnani tornerà presto in onda su Rai 2 con nuove interessanti interviste. La puntata prevista per oggi, martedì 11 novembre 2025, andrà infatti in onda la prossima settimana come di consueto al martedì. In questo caso l’appuntamento quindi è previsto sempre in prima serata su Rai 2 per martedì 18 novembre 2025. Non ci resta che aspettare una settimana in più scoprire chi si siederà sugli sgabelli di Belve per rispondere alle irriverenti domande di Francesca Fagnani.