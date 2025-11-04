Dopo il grande successo del debutto, Francesca Fagnani torna stasera, martedì 4 novembre 2025, con una nuova puntata di Belve. Scopriamo insieme ospiti ed anticipazioni della seconda puntata del 4 novembre 2025.

Belve, gli ospiti di stasera 4 novembre 2025 su Rai2

Belve di Francesca Fagnani torna stasera, martedì 4 novembre 2025, dalle ore 21.20 su Rai2 e on demand su RaiPlay con la seconda puntata. Il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto ormai alla sesta stagione, si conferma uno dei più amati e seguiti dal pubblico. Nella puntata di stasera tre imperdibili interviste a Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, ospiti protagonisti dei celebri faccia a faccia con la conduttrice. Non mancherà inoltre una sorpresa speciale con Maria De Filippi, che promette di regalare momenti imperdibili.

Anche stasera Francesca Fagnani si confronterà con i suoi interlocutori in interviste dirette e senza sconti, attraversando i territori dello spettacolo, del costume e della cronaca. Gli ospiti, spesso pronti a mettersi in gioco, si troveranno di fronte alle domande pungenti e irriverenti che hanno reso il format un successo di pubblico e critica. A chiudere la puntata, l’ormai immancabile sigla finale con i fuori onda dei protagonisti, divenuta nel tempo uno dei momenti più attesi dagli spettatori di “Belve”.

Belve ospiti 4 novembre 2025: le anticipazioni su Irene Pivetti

Tra gli ospiti di stasera, martedì 4 novembre 2025, di Belve c’è Irene Pivetti, ex politica e presidente della Camera. Durante l’intervista non sono mancati momenti di tensione tra Francesca Fagnani ed Irene Pivetti in particolare quando la giornalista e conduttrice ha chiesto: “sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”. L’ex politica e presidente della Camera ha replicato: “no. Assolutamente no. Quando sono venuta meno? In che cosa ho mancato di rispetto? Ho dimostrato che bisogna essere obbedienti a ciò che la vita ti offre in quel momento. Le circostanze erano diverse. Ho abbracciato volentieri il mestiere della televisione che è un bellissimo mestiere“. Allora la Fagnani ha replicato: “ma non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha posato abbracciata a Costantino Vitagliano. Una legittima domanda“. Piccata la riposta della Pivetti: “ed è legittima la risposta“.

Iva Zanicchi la caduta a Belve

Non solo, da segnalare anche l’intervista di Iva Zanicchi protagonista della seconda puntata di Belve. La cantante è caduta nel binario della telecamera finendo a terra, ma fortunatamente non si è fatta del male. Nonostante il piccolo incidente, la conduttrice e cantante è stata protagonista di una intensa intervista in cui si è raccontata a cuore aperto dalla vita privata a quella professionale.

Spazio anche ad un commento su Mina con cui è stata sempre messa a confronto: “è un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano, perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!”.

L’appuntamento con Belve di Francesca Fagnani è il martedì in prima serata su Rai2.