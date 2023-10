Tutto pronto per la seconda puntata di Belve 2023, il programma di interviste presentato da Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Scopriamo tutti i protagonisti e gli ospiti pronti a raccontarsi nelle interviste in programma nella puntata di stasera, martedì 3 ottobre 2023.

Belve 2023, ospiti ed interviste di martedì 3 ottobre

Martedì 3 ottobre 2023 dalle ore 21.20 in prima serata su Rai2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma di interviste faccia a faccia di Francesca Fagnani. Nuovi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica sono pronti a mettersi al nudo accettando la sfida di raccontarsi senza filtri e rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Dopo la prima puntata che ha visto in studio un tris di ospiti di tutto rispetto, questa settimana sullo sgabello di Francesca Fagnani ci saranno tre personaggi molto noti al grande pubblico. La prima è Patty Pravo, la divina della musica italiana che parlerà della sua vita di artista e donna. Tra le cantanti donne di maggior successo della musica italiana, Patty Pravo in 50 anni di carriera ha pubblicato 149 dischi in Italia, 85 nel mondo vendendo la cifra record di 110 milioni di dischi venduti. Poi in studio l’attore Raoul Bova, che durante l’intervista è tornato a parlare del chiacchiericcio sulla sua presunta omosessualità.

Raoul Bova a Belve: “non sono gay”

Durante l’intervista rilasciata a Belve 2023 di Francesca Fagnani, Raoul Bova è tornato a parlare anche delle presunte voci sulla sua omosessualità.

“Lo dico apertamente, mi piacciono le donne. Se fossi omosessuale, credo che non avrei nessun problema a riconoscerlo. O forse non lo direi: perché questo obbligo di dichiararsi, di giustificarsi? Nessuno va in giro a dire: piacere, sono etero. Più di metà dei miei amici sono gay. Persone con cui sono cresciuto e andato a scuola, con cui lavoro. È per loro, soprattutto, che mi fa ribrezzo questo modo razzista e retrogrado di usare l’etichetta di omosessuale come una macchia inconfessabile, come una peste”.

Infine in studio il terzo ospite Emanuele Filiberto di Savoia. Durante la puntata non mancheranno le incursioni di Vincenzo De Lucia nei panni della cartomante, il giornalista David Parenzo e il momento stand-up con Caterina Guzzanti.

L’appuntamento con Belve 2023 è il martedì in prima serata su Rai2.