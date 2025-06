Questa sera, martedì 10 giugno 2025, Francesca Fagnani, dopo il successo di Belve, torna in tv su Rai 2 con l’inedita versione Belve Cime. Questa volta a sedersi sullo sgabello per rispondere alle domande della giornalista saranno i protagonisti di casi di cronaca nera. Uno spin-off fortemente voluto dalla conduttrice che si preannuncia imperdibile. Vediamo insieme quali saranno gli ospiti della prima puntata di Belve Crime in onda questa sera in prima serata su Rai 2.

Belve Crime con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 10 giugno 2025

Come anticipato dalla stessa conduttrice e giornalista Francesca Fagnani in una recente puntata rilasciata a “Tv Talk”, «Belve Crime vuole essere un viaggio nella mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male o lo ha inferto al prossimo. Su quello sgabello verrà ascoltato il punto di vista di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era». Si tratta dunque di un vero e proprio spin-off del celebre programma di interviste. Questa volta Fagnani ha deciso di interviste i protagonisti di vicende di cronaca nera.

Con Belve Crime, Francesca Fagnani regalerà ai telespettatori interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di casi di cronaca che hanno sconvolto l’opinione pubblica e tenuto banco su media nazionali ed internazionali. Non mancheranno cold case che hanno segnato la recente cronaca italiana. Grande novità di questo spin-off sarà l’introduzione prima delle interviste a cura di Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come ‘Indagini’.

Ospiti prima puntata di Belve Crime

C’è grande attesa per la prima puntata di Belve Crime. Francesca ragni durante la prima puntata in onda questa sera intervisterà diverse persone coinvolte in vicende di cronaca nera. Questi gli ospiti della puntata di stasera.

Massimo Bossetti

Massimo Bossetti è stato condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, 13enne promessa della ginnastica scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010. Il pomeriggio della sua scomparsa la ragazza si era recata alla palestra in cui si allenava per portare il suo stereo portatile. Uscita dalla palestra però sembrò svanita nel nulla: il suo corpo venne trovato tre mesi dopo a Chignolo d’Isola, e gli inquirenti sono riusciti a isolare del Dna maschile in punti molto particolari – sugli slip e sui leggings che indossava – del corpo. Dopo lunghe ricerche, che coinvolsero a tappeto moltissime persone, l’Ignoto 1 isolato venne identificato con Massimo Bossetti, operaio di Mapello, che venne arrestato nel 2015. La Cassazione ha confermato per lui l’ergastolo nel 2018.

Tamara Ianni

Tra gli ospiti di questa sera non solo persone condannate, ma anche la collaboratrice di giustizia Tamara Ianni, che, insieme al marito, dopo essere stata oggetto di vendette, torture e persecuzioni, ha rivelato informazioni che hanno portato nel 2018 all’arresto di 32 membri del clan Spada, organizzazione a delinquere ostiense e parenti dei Casamonica. Il marito di Ianni apparteneva al clan Baficchi, in aperta rivalità con gli Spada.

Eva Mikula

Eva Mikula, per lei la giustizia aveva riconosciuto una pena breve, poi sospesa. All’epoca alla sbarra c’era la Banda della Uno Bianca, attiva tra il 1987 e il 1994. Organizzazione che aveva all’attivo molteplici crimini, in particolare rapine a mano armata, in cui vennero uccise 24 persone, mentre altre 114 vennero ferite. Mikula era la compagna Fabio Savi, uno dei membri, e fu condannata a 14 mesi di reclusione (con pena sospesa appunto).

Mario Maccione

Mario Maccione, uno dei membri delle Bestie di Satana, movimento religioso criminale che tra il 1997 e l’inizio degli anni 2000 fu ritenuto responsabile degli omicidi di Mariangela Pezzotta, Chiara Marino, Fabio Tollis e per l’induzione al suicidio di Andrea Bontade. Maccione fu condannato prima a 16 anni, poi a 19 anni e mezzo di reclusione.