Belve con Francesca Fagnani raddoppia, arriva Belve Crime: quando in tv

Francesca Fagnani condurrà Belve e Belve Crime. La giornalista e conduttrice è pronta a tornare in tv con l’edizione primaverile del suo programma che vedremo anche in una nuova veste. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando sarà trasmesso.

Belve con Francesca Fagnani: quando in tv l’edizione primaverile

Grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, si sono raccontati senza filtri a Francesca Fagnani. Dalla prima edizione di Belve, andata in onda sul Nove nel 2019, la conduttrice ha posto domande dirette e irriverenti ai suoi ospiti. Dal 2021 il talk show è nei palinsesti di Rai2, per approdare dall’ottava stagione in prima serata.

Ora sta per partire l’edizione primaverile di Belve che andrà in onda dal 22 aprile 2025, in prima serata su Ra2, con cinque puntate inedite e 15 personaggi famosi. Ma chi saranno gli ospiti di quest’anno del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani? Tra i nomi che circolano sul web ci sono quelli di Sabrina Impacciatore, Elly Schlein, Nino Frassica e Milly D’Abbraccio.

“Belve” è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è scritto con Gabriele Paglino e Antonio Pascale per la regia di Mauro Stancati. Le puntate saranno disponili anche in streaming su RaiPlay.

La novità Belve Crime

Ma Belve raddoppia. Francesca Fagnani ha raccontato, durante un evento pubblico, che dal suo programma nascerà uno spin-off: ‘Belve Crime‘ sarà dedicato ai casi di cronaca nera che hanno sconvolto l’Italia, raccontati dal punto di vista di alcuni dei personaggi coinvolti.

“Verranno intervistati persone appartenenti alla cronaca ma verrà ascoltato, su quello sgabello, il punto di vista o del colpevole o chi di sul luogo del delitto, in qualche modo, c’era”.

Belve Crime per il momento andrà in onda con una sola puntata e sarà condotto da Francesca Fagnani. Obiettivo dell’emittente pubblica è sperimentare l’interesse del pubblico per questo programma che potrebbe prendere il posto di “Storie maledette” condotto da Franca Leosini. La data della messa in onda non è ancora ufficiale.