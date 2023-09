Manca pochissimo alla prima puntata di Belve. Il programma, condotto da Francesca Fagnani, torna con una nuova edizione sempre su Rai2. In rete sono finite alcune anticipazioni che riguardano uno degli ospiti della prima puntata, Fabrizio Corona. Vediamo insieme cosa ha detto.

Belve, Francesca Fagnani intervista Fabrizio Corona

Dopo il successo dello scorso anno, Francesca Fagnani torna alla conduzione di Belve in onda da martedì 26 settembre 2023 su Rai 2 in prima serata, alle 21.20. La conduttrice nel corso della prima puntata di Belve intervisterà Fabrizio Corona. Le anticipazioni, diffuse dalla Rai, rivelano come il re dei paparazzi si sia aperto raccontando di alcuni problemi di salute di suo figlio. Juan Carlos è nato dalla relazione con Nina Moric e soffrirebbe di una malattia genetica.

“Adesso sta male” – racconta Corona a Francesca Fagnani – “Io ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia nel senso che ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. È un malessere genetico, io ci sono per lui come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo. Nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo perché ho messo al posto giusto le persone giuste”.

Sul rapporto tra Nina Moric e il figlio, Corona ha usato parole molto forti: “Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre. Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui“.

Non mancherà una domanda sul suo rapporto con il chirurgo estetico Giacomo Urtis.

Gli ospiti della prima puntata

Oltre a Fabrizio Corona, ospiti della prima puntata saranno il ballerino Stefano De Martino e la cantante Arisa, entrambi al centro del gossip quest’estate.