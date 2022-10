La nuova stagione di Belve 2022 quando torna in tv? Ecco tutte le news in merito al programma di seconda serata in onda su Rai 2 e i nomi dei primi ospiti che verranno intervistati da Francesca Fagnani. Dopo una prima stagione ricca di ospiti e di interviste inediti e ricche di scoop, le aspettative sono tante. Riuscirà la Fagnani a dare ai telespettatori ciò che vogliono?

Belve 2022 quando torna in tv: svelata la data

Quando torna in tv Belve 2022? La nuova stagione è attesa su Rai 2, per l’appuntamento fisso a partire dalle 23:30, da martedì 1 novembre 2022. I giorni di messa in onda? Martedì, mercoledì e giovedì. Ebbene sì visto il successo ottenuto, per questa terza ed attesissima stagione, lo spazio dedicato a Belve è addirittura triplicato. Per questo motivo occorreranno, però, anche più ospiti e nuovi argomenti da trattare.

Riuscirà la Fagnani a chiamare Ilary Blasi o Francesco Totti, protagonisti di una separazione che tiene banco da mesi sui giornali scandalistici? Riuscirà cioè ad avere su Rai 2 il racconto di almeno di uno dei due protagonisti? In molti se lo augurano. Sarebbe un vero e proprio scoop. Molti pensano che sia impossibile. La Blasi, ad esempio, si è chiusa nel silenzio stampa e non è andata nemmeno dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo.

Gli ospiti di Belve 2022: da Wanna Marchi alla Celentano

A TPI Francesca Fagnani ha dichiarato, in base agli ospiti di Belve 2022: “Giuseppe Conte doveva venire, poi non so perché ha cambiato idea. Mi dispiace, spero ci ripensi, lo aspetto“. Riuscirà ad averlo in studio?

Chi prenderà parte alle prime puntate? I nomi trapelati sono quelli di: Wanna Marchi, protagonista della docu-serie di successo su Netflix e la maestra di Amici 22 Alessandra Celentano. E poi? Difficile a dirsi. Certo è che nel programma interverranno solo persone disposte a mettersi in gioco e a raccontarsi così come vuole la stessa conduttrice.