Sabato 11 Marzo su La7 alle 11 circa riparte la nuova stagione di Belli dentro Belli fuori. A condurre il programma interamente dedicato alla salute e al benessere, ci saranno la ex letterina Alessia Ventura e Margherita De Bac, famosa firma de Il Corriere. Esattamente come accadeva nelle passate edizioni, nell’elegante studio con vista mozzafiato su Roma, si avvicenderanno esperti in vari campi della salute, pronti a darci consigli su come stare meglio nel corpo e nella mente.

Belli dentro Belli fuori: come funziona il programma

La formula della trasmissione di La7, una di quelle di punta della fascia mattutina, pur con qualche piccola variante, resta più o meno la stessa di sempre. Alessia Ventura e Margherita De Bac ospitano nel loro salotto medici, nutrizionisti, sportivi ed esperti in ogni campo della salute, sia fisica che psicologica. Ciascuno di loro, in base alle proprie competenze ed esperienze sul campo, fornirà preziosi consigli per aiutarci a stare meglio.

Si spazierà dall’alimentazione allo sport, dai problemi ansiosi alla bellezza, scandagliando il tema in ogni sua sfaccettatura.

Una vecchia conoscenza del pubblico, la dottoressa Pucci Romano

In ogni puntata di Belli dentro Belli fuori, ci sarà un intervento della dottoressa e professoressa Pucci Romano. Oltre ad essere presidente Skineco e una delle dermatologhe più illustri d’Italia, la Romano è nota al pubblico anche come ex moglie del compianto giornalista e conduttore tv Alberto Castagna. La coppia ha avuto una figlia, Carolina, che segue le orme materne.

La famosa dermatologa ci insegnerà a prenderci cura della nostra pelle e a scoprire per tempo le insidie che ne minano la salute e l’integrità. Impareremo, soprattutto, a saper riconoscere i segnali che essa ci manda quando qualcosa non va come dovrebbe. Nella prima puntata di Belli dentro Belli fuori, la dermatologa si occuperà del tema della ecodermocompatibilità.